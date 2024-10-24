Ekim Ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi Yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ekim ayında bir önceki aya göre 9,8 puan artış kaydederek 167,6 seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına dair Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Güven Endeksi'ni açıkladı. Söz konusu endeks, finans sektöründe faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarıyla oluşturuldu.

Endeksin Oluşumu ve Değerlendirme

Endeksi oluşturan anket sorularının yayılma endeksleri incelendiğinde; son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talep, FHGE’yi artırıcı yönde etkilemiş, ancak gelecek üç aydaki hizmet talep beklentisi bir miktar düşüş göstermiştir.

İş durumu ve hizmetler talebine dair yapılan değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve artan hizmet talepleri, önceki aya göre daha güçlü bir şekilde değerlendirilmektedir. Ancak, önümüzdeki üç ayda hizmet taleplerinin artacağına dair beklentilerde bir miktar zayıflama gözlemlenmiştir.

İstihdam Durumu ve Gelecek Beklentileri

İstihdamla ilgili yapılan değerlendirmelere dayanarak, son üç ayda istihdamda artış bildirenlerin oranı düşerken, önümüzdeki üç ayda istihdamın artacağına inanlar arasında bir azalma olacağı beklenmektedir.

Sektör Bazında Güven Endeksi Değişimleri

2024 yılı Ekim ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksi alt sektörleri değerlendirildiğinde; "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde sırasıyla 10,7 ve 0,4 puanlık artış, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise bir önceki aya göre 24,7 puanlık azalış meydana gelmiştir.