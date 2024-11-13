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Ekim Ayında Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 76,1 Arttı

Ekim 2023'te Türkiye'de konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 artarak 165.138'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:12
Ekim Ayında Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 76,1 Arttı

Türkiye Ekim'de Konut Satışında Rekor Kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde konut satış sayısı, Ekim 2023'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 76,1 artış göstererek 165 bin 138'e yükseldi. Bu rakam, Aralık 2022'den sonra kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Ocak-Ekim Dönemindeki Artış

Ocak-Ekim dönemi itibarıyla konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 1 milyon 112 bin 374 seviyesine ulaştı.

İstanbul Liderliği Sürdürüyor

İstanbul, Ekim ayında konut satışında 24 bin 812 ile en yüksek paya sahip il olarak öne çıktı. İstanbul'u 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir takip etti.

En Düşük Satışlar Hakkari, Bayburt ve Ardahan'da

Konut satışlarının en az gerçekleştiği iller ise 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak sıralandı.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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