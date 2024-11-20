Ekim Sonunda Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 8 Trilyon 795,7 Milyar Lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Açıklama

Merkezi yönetim brüt borç stoku, 31 Ekim 2023 itibarıyla 8 trilyon 795,7 milyar lira olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu verileri kamuoyuyla paylaştı.

Borç Stokunun Dağılımı

Yayımlanan veriler, merkezi yönetim brüt borç stokunun 3 trilyon 713,5 milyar liralık kısmının Türk lirası, 5 trilyon 82,1 milyar liralık kısmının ise döviz cinsi borçlardan oluştuğunu göstermektedir.

Bu veriler, ülke ekonomisinin genel borç yapısını anlamaya yardımcı olurken, yönetim politikaları üzerinde de önemli etkiler yaratabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.