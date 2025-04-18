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EKK, Giresun'da Toplandı: Ekonomi Gündemi Dikkat Çekiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında EKK, Giresun'da sanayi ve istihdam politikalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 15:35
EKK, Giresun'da Toplandı: Ekonomi Gündemi Dikkat Çekiyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Giresun'da Toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da bir araya geldi. Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çotanak Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlgili İsimler ve Katılımcılar

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bazı bakan yardımcıları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantının Gündemi

Toplantıda, sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik alınması gereken tedbirler tartışılacak. Ayrıca, değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete etkileri ile iş gücü piyasası gelişmeleri ve istihdam politikaları değerlendirilecektir.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da...

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da...

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler katıldı.

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