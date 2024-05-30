Ekonomik güven endeksinde gerileme: Yüzde 0.8 oranında düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayıyla ilgili ekonomi güven endeksi verilerini, kamuoyu ile paylaştı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.8 oranında geriledi.

Nisan ayında 99.0 olarak açıklanan endeksin Mayıs ayında 98.2 olduğu görülüyor.

Nisan ayına göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 değerine ulaşırken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 1,1 oranında azalarak 102,4’e geriledi.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azaldı ve 111,7 değerine düştü. İnşaat sektöründe ise güven endeksinin yüzde 0,3 oranında azaldığı ve 88,3 değerine gerilediği görülürken, hizmet sektörü güven endeksi sabit kaldı ve 117,1 olarak kaydedildi.