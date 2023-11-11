Ekonomist Hatice Kolçak, gram altının 2.765 TL olacağı tarihi açıkladı

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından çok yakından izleniyor. Bu hafta başında yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma sürecine geçen altın fiyatında gram ve çeyrek altının fiyatı sorgulanmaya devam ediyor. Diğer taraftan; ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan da birbiri ardına önemli uyarılar geldi.

Hatice Kolçak, "Bir gram altın 2 bin 765 lira olacak" diyerek tarihi verirken bu tarih öncesi altın alanların karlı çıkacağını aktardı.

11 KASIM 2023 GÜNCEL ALTIN ​​FİYATLARI





GRAM ALTIN; ALIŞ: 1.777 TL - SATIŞ: 1.777 TL

ÇEYREK ALTIN; ALIŞ: 2.971 TL - SATIŞ: 3.010 TL

YARIM ALTIN; ALIŞ: 5.961 TL - SATIŞ: 6.020 TL

TAM ALTIN; ALIŞ: 11.886 TL - SATIŞ: 11.991 TL

CUMHURİYET ALTINI; ALIŞ: 12.208 TL - SATIŞ: 12.392 TL

"HATİCE KOLÇAK BU SEVİYEYİ İŞARETLEYİP TARİHİ VERDİ"

Altın ve dolar kuruna ilişkin eleştirel değerlendirmeler yapan Hatice Kolçak, Türkiye'nin orta vadeli program (OTP) verilerine göre gram altın fiyatının 2 bin 500 TL seviyesini aşabileceğine inanıyor. Türkiye'de yaşanan olayların ardından ekonominin yeniden şekilleneceği konusunu vurgulayan Kolçak, gelecek yıl doların 36,80 TL'ye ulaşması durumunda gram altın fiyatının 2 bin 765 TL'ye çıkabileceğini öngördüğünü söyledi.

Ayrıca küresel altın piyasasına öncülük eden ons fiyatının gram altının fiyatını belirlediğini hatırlatan Hatice Kolçak, 1 ons fiyatının gerçekte 2 bin dolar seviyesini aşması durumunda 1 gram altının fiyatının da artacağı uyarısında bulundu.