Ekonomistlerden yılın son enflasyon tahminleri

Asgari ücret açıklamasının ardından memur ve emekliler zam almak için bu yılın son enflasyon verilerini beklemeye başladı. Bu bekleyişin ortasında uzmanlardan Aralık ayı enflasyon tahmini geldi. İşte detaylar...

Ekonomistlerden yılın son enflasyon tahminleri
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Yeni yılın hemen öncesinde maaş artışları beklenirken, memur ve emekliler için enflasyon verileri hayati önem taşıyor. 2024 yılına girmeden hemen önce ekonomistlerden enflasyon verileri için önemli bir açıklama geldi. Detaylar haberimizde...

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MEMUR VE EMEKLİLERİN GÖZÜ BU VERİDE; İŞTE EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Altı aylık enflasyon farkı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerine göre 3 Ocak'ta belirlenecek. Memur ve emeklilere yönelik zam oranı enflasyon istatistiklerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Anadolu Ajansı Finansal Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler 3 Ocak öncesinde enflasyona ilişkin ne öngörüyordu?

Asgari ücretin yüzde 49 oranında artırılmasının ardından dikkatler memur ve emeklilere yönelik artışlara odaklandı. SSK, Bekir emeklileri, memur ve memur emeklileri 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor. AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ocak Çarşamba günü açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti araştırması, 10 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ekonomistlerin Aralık ayı ortalama enflasyon beklentisi %3,19 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentileri yüzde 2,90'dan yüzde 3,60'a kadar yükseldi.

ANKETE GÖRE YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 65,19'A ÇIKACAĞI HESAPLANIYOR

Ekonomistlerin Aralık ayı ortalama enflasyon beklentilerine göre yıllık enflasyonun geçen ayki %61,98'den %65,19'a yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi Aralık itibarıyla yüzde 42,39 seviyesindeydi.

Tüketici fiyat endeksi Kasım'da yüzde 3,28 arttı

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