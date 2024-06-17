Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,84 0,2%
EURO
35,26 0,46%
ALTIN
2.434,44 -0,46%

Elinde bundan olan sıkı sıkı tutunsun! Satan çok büyük zarara uğrayacak

Tanınmış ekonomi uzmanı Hatice Kolçak, piyasa dinamikleri üzerine yatırımcılara kritik önerilerde bulundu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yayın Tarihi: 17.06.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 19:04
Elinde bundan olan sıkı sıkı tutunsun! Satan çok büyük zarara uğrayacak

Ekonomi analisti Hatice Kolçak, Merkez Bankası'nın son hamlelerinin ardından hisse senedi ve mevduat piyasalarındaki son durumu değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Yaklaşan kritik tarihlerin piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceğini söyleyen Kolçak, yatırımcıların bu dönemde dikkatli olmalarını önerdi.

Dolar-TL döviz kuru sürekli yükselirken, yatırımcıların dikkati hisse senetleri ve mevduat faiz oranlarına kaydı. Ekonomi uzmanı Hatice Kolçak, piyasa gelişmeleri üzerine yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'daki işlem takas tarihlerinin Kurban Bayramı tatili sebebiyle değişikliğe uğradığını belirtti.

yatırım

Bekleyiş Süreci

Kolçak'a göre, perşembe günkü işlemlerin uzlaşma süreci, 20 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Borsa yatırımcıları için tatil öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılamak büyük önem taşıyor. Normal şartlarda Borsa İstanbul'da iki iş günü süren uzlaşma sürecinin, bu kez tatil dolayısıyla uzayacağını hatırlatan Kolçak, cuma günü işlem gerçekleştiren yatırımcıların nakit sonuçları için 21 Haziran Cuma'ya kadar beklemeleri gerektiğini vurguladı.

Kısa Süreli Dalgalanmalara Aldanmayın

Ekonomi uzmanı Hatice Kolçak, yatırım fonlarına yatırım yapan bireylere ani kararlar vermekten kaçınmalarını önerdi. "Yatırım fonlarında bir haftada çok para kaybettim, o yüzden hemen satacağım" gibi düşüncelere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kolçak, yatırım fonlarının doğası gereği uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı gerektirdiğine dikkat çekti. Fonların kısa süre içinde alınıp satılmasının mümkün olmadığını, bu nedenle anlık ve haftalık piyasa dalgalanmalarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin ve annelerin fatura kira derdi bitti! Başvurana tamamen ücretsiz olacak

ING Bank'tan emekliye bal kaymak nakit ödeme! Bu paraya kimse hayır diyemeyecek

Banka imzayı attı! Tamı tamına 41 bin 250 TL trink hesaplara yatırılacak

Ucuz sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Piyasanın en ucuz 4 otomobili belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Emeklilerin ve annelerin fatura kira derdi bitti! Başvurana tamamen ücretsiz olacak

Akbank müşterilerine 30 Haziran'a kadar süre verildi! Yapmayan bin pişman olacak

ATM'lerde sakın bunu yapmayın! Bir anda kartınız elinizden gidebilir

Elinde bundan olan sıkı sıkı tutunsun! Satan çok büyük zarara uğrayacak

Akaryakıta bayram öncesi okkalı zam! Benzin, motorin, LPG'de tabelalar değişiyor

İstanbullular kahrolacak! Tamı tamına yüzde 100 zam geldi: Yeni fiyatı dudak uçuklatacak

ING Bank'tan emekliye bal kaymak nakit ödeme! Bu paraya kimse hayır diyemeyecek

Piyasalarda 17 gün sonra büyük tufan kopacak! İslam Memiş doları, altını, borsada parası olanları uyardı!

Bayram öncesi derin dondurucu indirimi başladı! CarrefourSA aktüel ürünler kataloğu

Banka imzayı attı! Tamı tamına 41 bin 250 TL trink hesaplara yatırılacak

Ucuz sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Piyasanın en ucuz 4 otomobili belli oldu

Emeklinin borcu derdi tak diye bitecek! Meclis onaylı 50.000 TL ek ödeme müjdelendi