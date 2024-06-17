Elinde bundan olan sıkı sıkı tutunsun! Satan çok büyük zarara uğrayacak

Ekonomi analisti Hatice Kolçak, Merkez Bankası'nın son hamlelerinin ardından hisse senedi ve mevduat piyasalarındaki son durumu değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Yaklaşan kritik tarihlerin piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceğini söyleyen Kolçak, yatırımcıların bu dönemde dikkatli olmalarını önerdi.

Dolar-TL döviz kuru sürekli yükselirken, yatırımcıların dikkati hisse senetleri ve mevduat faiz oranlarına kaydı. Ekonomi uzmanı Hatice Kolçak, piyasa gelişmeleri üzerine yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'daki işlem takas tarihlerinin Kurban Bayramı tatili sebebiyle değişikliğe uğradığını belirtti.





Bekleyiş Süreci

Kolçak'a göre, perşembe günkü işlemlerin uzlaşma süreci, 20 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Borsa yatırımcıları için tatil öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılamak büyük önem taşıyor. Normal şartlarda Borsa İstanbul'da iki iş günü süren uzlaşma sürecinin, bu kez tatil dolayısıyla uzayacağını hatırlatan Kolçak, cuma günü işlem gerçekleştiren yatırımcıların nakit sonuçları için 21 Haziran Cuma'ya kadar beklemeleri gerektiğini vurguladı.

Kısa Süreli Dalgalanmalara Aldanmayın

Ekonomi uzmanı Hatice Kolçak, yatırım fonlarına yatırım yapan bireylere ani kararlar vermekten kaçınmalarını önerdi. "Yatırım fonlarında bir haftada çok para kaybettim, o yüzden hemen satacağım" gibi düşüncelere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kolçak, yatırım fonlarının doğası gereği uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı gerektirdiğine dikkat çekti. Fonların kısa süre içinde alınıp satılmasının mümkün olmadığını, bu nedenle anlık ve haftalık piyasa dalgalanmalarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.