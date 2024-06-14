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Elinde bundan olup satan eyvah diyecek! Selçuk Geçer büyük zararı açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Geçer, "Satın almayın" diye uyardı

Yayın Tarihi: 14.06.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 18:38
Elinde bundan olup satan eyvah diyecek! Selçuk Geçer büyük zararı açıkladı

Yatırımcıların varlıklarını değerlemek için çeşitli yatırım araçlarına yönelmesiyle birlikte son dönemde dolar, altın, gümüş ve Bitcoin gibi varlıklar oldukça ilgi görmeye başladı. Ekonomist Selçuk Geçer ise, konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu ve yatırımcılara 'sakın almayın' uyarısını yaptı.

"Faiz oranları rekor seviyelere çıktı"

Merkez bankası döviz kurunu yüzde 50'ye çıkardıktan sonra dolar kuru 32 seviyesini aşamaz. Bu eğilim yatırımcılarda endişe yaratırken, TL varlıklara verilen kredi faizleri de önemli bir sorun olarak ortaya çıktı.

"Kıymetli madenlerle kripto paralarda düşüş trendi"

Elinde bundan olup satan eyvah diyecek! Selçuk Geçer büyük zararı açıkladı

Son dönemde altın, gümüş ve bakır gibi kıymetli metaller piyasanın dikkatini çekti. Gümüş, düşük fiyatıyla dikkat çekti ancak geçtiğimiz günlerde 33 seviyesinde yer alırken sonra 30,56'ya geriledi. Ons altının 2.430 dolardan 2.314 dolara düşmesi paniğe neden oldu.

"Şimdi satın almayın"

Kripto para birimleri son günlerde önemli ölçüde düştü. Kripto para birimlerinin, Federal Reserve'ün faiz kararı öncesinde değer kaybetmesi yatırımcıları endişelendiriyor. Bitcoin aniden 67.236 dolara düşmeden önce 71.000 dolara yükseldi.

Elinde bundan olup satan eyvah diyecek! Selçuk Geçer büyük zararı açıkladı

Selçuk Geçer, son piyasa koşullarını değerlendirerek önceki tavsiyeleri hatırlattı.

"Gümüş 20 dolarda iken 'al' dedim" diyen Geçer, daha önce yatırımcılara gümüşün ne zaman alınacağı ve altının yüzdesi ile ilgili açıklamalarını vurgulayarak, "Bir ons altını yaklaşık 1.700 dolara almamız söylendi. Şimdi yatırımcılar için karlı olan 2.430 dolara yükseldi. Ama şimdi almayın çünkü fiyatı çok yüksek. 71.000 dolara ulaştığında "Dikkatli ol" dedim. Çok pahalıysa satın almayacağım! Çünkü fiyatlar düşecek. Satın almak istiyorsanız eğer biraz daha beklemeniz gerekiyor. Artık Türkiye'de paranın çok az olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden dolardan başka emtialara odaklanmak istemiyorum" şeklinde konuştu. 

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