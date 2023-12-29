Emekliler karalar bağlayacak! Günler kala açıkladılar: Milyonlarca kişi hüsrana uğradı

Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına zam bekliyor. Ortalıkta dolaşan birçok tahmin arasında SGK uzmanları emeklileri üzecek bir haber ortaya attı. SGK uzmanları açıklanan rakamların emeklileri üzeceğini söylüyor. Detaylar burada...

Emekliler karalar bağlayacak! Günler kala açıkladılar: Milyonlarca kişi hüsrana uğradı
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Milyonlarca emekli vatandaş, yeni yılda maaş artışını sabırsızlıkla bekliyor. SGK uzmanlarına göre komisyonun asgari ücreti belirleme kararı ve beklenen rakamların açıklanması emeklilerin beklentilerini karşılamayacak.

Emeklilere kötü haber: Toplantı sonucu bekleniyor!

Asgari ücrete ilişkin son toplantı 18 Aralık günü yapılmış ancak toplantıda herhangi bir karar alınmamıştı. İkinci toplantının ardından gözler önümüzdeki hafta başında yapılması planlanan üçüncü toplantıya çevrildi. Rakamların üçüncü toplantının sonunda yayınlanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada yeni yılda bir maaş artışı yapılacağını söylerken artış bir defaya mahsus olacağı için önemli bir artış olacağı yönünde söylentiler ortaya çıkmaya başladı.

Emekliler karalar bağlayacak! Günler kala açıkladılar

"SGK uzmanı kötü haberi açıkladı"

SGK uzmanlarının kaydettiği kademeli artış merak konusu olurken kademeli artışlar nedeniyle emekli maaşının 18.000 ila 20.000 yen arasına çıkabileceği tahmin ediliyor. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun miktarın artırılması tartışmasına son verdi. Kademeli bir artış olmayacağını vurgulayan Erdursun, şöyle konuştu:

"Şu anki durum zaten yaşanacaktı. Ocak 2024'te asgari emekli maaşının 11 bin lira, yani 11 bin lira ile 250 lira civarında olması muhtemel. Asgari ücretteki benzer yüzde 50'lik artış emekliler için de geçerli olacak. 11.000'den az olan 11. 250'ye kadar tamamlanacak" 

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