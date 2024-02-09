Emeklilere bir ödeme yolu daha açıldı! Başvuran ödediği tüm parayı geri alacak!

Yakın zamanda alınan bir karar, emeklilikte haciz işlemleri kapsamında uygulamaya alınan yaptırımlarda önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Bu önemli gelişme, emekli vatandaşların gelirlerinin, ücretlerinin ve sosyal yardımlarının rızası olmadan haczedilemeyeceği veya bloke edilemeyeceği anlamına geliyor.

Bu yıldan itibaren bankalar artık emekli maaşlarında kesinti yapamayacak. Ancak emekliler bu karar öncesi bu tür kesintiler yapmış olsaydı, emsal niteliğinde bir dava sonucunda bu paranın iade edilmesi mümkün olacaktı. Vatandaşlar, örneğin emekli bir vatandaşın şikayeti üzerine kredi kullandıklarında, senetle taksitli kredi çektiklerinde veya vergi borcu ödediklerinde haciz işlemleriyle karşı karşıya kalıyorlar.

Bu durumu değerlendirmeye alınan Sosyal Güvenlik Kanunu'na göre emeklinin geliri, maaşı ve ödenekleri, kendisinin rızası olmadan banka tarafından haczedilemez ve hiçbir şekilde bloke edilemez. Bunun ışığında Yargıtay tarafından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarından yapılan kesintilerin tamamının anayasaya aykırı olduğuna ve bu kesintilerin hepsinin iade edilmesine karar verdi.





Emeklilik maaşı Yargıtay tarafından 'yaşam hakkı' olarak tanındı ve bankaların bu gelirleri engelleme veya kesintiye uğratma hakkının olmadığı vurgulandı. Şu anda nafaka ya da SGK prim alacaklarından dolayı emekli maaşınıza haciz yapılabilmektedir.

Ancak SGK'nın emeklilerden alacağı tutarın dörtte biri kadar haciz talebinde bulunabilirsiniz. Emekli vatandaşlar maaş kesintileri ve banka blokelerinin kaldırılmasına yönelik Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapma hakkına sahip.

Emekli maaşlarına doğrudan haciz konulamasa da emeklinin adına kayıtlı araba, ev, arsa gibi varlıklar haciz yoluyla edinilebilmektedir.