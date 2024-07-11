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Emeklilere düğün bayram ettirecekler! Başvuranlar 12 ay tek kuruş para ödemeyecek

SGK emekli maaşını ING Bank'a aktaranlar için heyecan verici fırsatlar var. Bu yeni kampanya, tam promosyon nakit ödemeleri ve aynı zamanda ek avantajlarla emeklilere yöneliktir. Emekliler, maaşlarını ING'ye devrederek ek koşul olmaksızın 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonundan yararlanabilecek. Ayrıca otomatik fatura üzerinden talimat veren emeklilere 3.000 TL'ye kadar ek nakit promosyonu verilecek. Bu yazımızda ING Bank'ın emeklilere sunduğu kampanyanın avantajlarına ve detaylarına yer verdik.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 13:30
Emeklilere düğün bayram ettirecekler! Başvuranlar 12 ay tek kuruş para ödemeyecek

Emeklilik, bireylerin aktif mesleki hayattan çekilip sabit bir gelirle geçimini sağladığı bir dönemdir. Bu dönemde emeklinin yaşam kalitesinin artırılması açısından ek gelir kaynakları ve maddi faydalar büyük önem taşıyor. Bankalar emeklilere yönelik çeşitli kampanya ve promosyonlar sunarak süreci daha konforlu ve ekonomik hale getirmeye çalışıyor. ING Bank'ın sunduğu 15.000 TL'ye varan nakit promosyonu bu anlamda dikkat çekici bir fırsat.

"ING Bank emeklilik promosyonu"

ING Bank, SGK emeklisi olan emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Emeklilerin bu kampanyadan yararlanabilmesi için maaşlarını ING Bank'a aktarmaları yeterli. Terfi düzeyi emeklinin maaşına göre belirlenir ve herhangi bir ek koşul gerektirmez.

Emekliler, maaşlarını ING Bank'a aktarmanın yanı sıra, faturalara otomatik talimat vererek 3.000 TL'ye kadar ek nakit promosyonlarından da yararlanabiliyor. Böylece toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma şansına sahip oluyorsunuz.

"Para transferi için ücretsiz hizmet"

ING Bank, dijital kanallardan yapılan para transferlerinden herhangi bir ücret talep etmemektedir. Emekliler kolaylıkla ve ücretsiz olarak para transferi yapabilmektedir.

"Düşük faizli tüketici kredileri"

Emekliler yüzde 3,84'ten başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Bu düşük faiz oranları, emeklilere acil likidite ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük avantaj sağlıyor.

Emeklilere düğün bayram ettirecekler

Turuncu Ekstra Plus İmkanı

ING Bank, emeklilere Turuncu Ekstra Plus avantajından yararlanma fırsatı sunuyor. Emekliler 3 ay boyunca puan biriktirmelerine gerek kalmadan bu avantajlardan yararlanabiliyor. Kredi kartlarının avantajları

İlk kez ING kredi kartına kayıt olan emekliler, ilk yıl kart ücreti ödememektedir. Bu avantaj, emeklilerin ek maliyetlerden kaçınmasına olanak tanır.

Kampanyadan nasıl yararlanılır?

Emeklilik promosyonlarından yararlanmak isteyenler e-Devlet, ING şubeleri, ING telefon bankaları veya “Cebimde Danışma” uygulaması üzerinden taleplerini iletebilirler. Promosyon ödemeleri ise 31 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

Emekli maaşımı ING Bank'a aktarmak için ne yapmalıyım?

Emekli maaşınızı ING Bank'a aktarmak için e-Devlet'ten, ING şubelerinden, ING telefon bankasından veya “Cebimde Danışma” uygulamasını kullanabilirsiniz.

Promosyon tutarı nasıl belirleniyor?

Nakit promosyonun tutarı emeklinin maaşına göre belirlenmektedir. 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonu maaşınıza göre değişiklik gösterebilmektedir.

Otomatik fatura talimatında ek promosyonlardan nasıl yararlanabilirim?

Maaşınızı ING Bank'a aktardıktan sonra otomatik tahsilat talimatı vererek 3.000 TL'ye kadar ek nakit promosyonlarından yararlanabilirsiniz. Bu sayede toplam 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabilirsiniz.

Tüketici kredisi faiz oranı ne kadar?

Emekliler ING Bank'tan yüzde 3,84'ten başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Bu düşük faiz oranları, emeklilere acil likidite ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük avantaj sağlıyor.

Kredi kartı başvurusunda şartlar nelerdir?

İlk kez ING kredi kartına kayıt olan emekliler, ilk yıl kart ücreti ödememektedir. Nasıl başvuru yapacağınızı öğrenmek için ING acenteleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Kampanya ne kadar sürüyor?

Promosyon ödemelerinin 31 Temmuz 2024'e kadar devam ediyor. Bankanın kampanyayı daha fazla uzatıp uzatmayacağı ise henüz bilinmiyor.

ING Bank'ın emeklilere sunduğu nakit promosyon kampanyası, emeklilerin maddi yükünün azaltılmasında büyük fayda sağlıyor. SGK emekli maaşını ING Bank'a aktaranlar, hiçbir ek koşula gerek kalmaksızın 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonunun dışında otomatik fatura talimatı vererek 3.000 TL'ye kadar ek promosyondan da yararlanma imkanına sahip oluyor. Kampanya detayları ile başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olan emekliler bu fırsatlardan yararlanarak maddi açıdan faydalanabiliyor. ING Bank'ın sunduğu cazip avantajlar, emekliliği daha keyifli ve ekonomik hale getiriyor.

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