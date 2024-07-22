Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Emeklilik sisteminde adil ve sürdürülebilir çözümler getirmek amacıyla yeni formüller geliştiriliyor. Hükümet, bu düzenlemelerle daha dengeli bir emeklilik sistemi oluşturmayı hedefliyor.





ÖDENEN PRİM MİKTARINA GÖRE MAAŞ HESAPLANACAK

Yeni düzenlemeler kapsamında, herkesin ödediği prim miktarına göre emekli maaşı belirlenmesi planlanıyor. Prim gün sayısı yeniden yapılandırılacak ve adil bir dağılım sağlanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA YENİ LİMİT

Hükümetin gündemindeki konulardan biri de en düşük emekli aylığına bir limit getirilmesi. Bu kapsamda, en düşük maaşa uygulanan Hazine desteğinin kaldırılması öngörülüyor.





DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARA DESTEKLER GELECEK

Düşük maaş alan emeklilere sosyal destekler sağlanması planlanıyor. Bu destekler, yol, yakıt, gıda ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar için yapılacak. Ayrıca, nakit kira yardımı da seçenekler arasında.

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELECEK Mİ?

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, kadınlarda 60, erkeklerde 65 olan emeklilik yaşının yükseltilmesi gündemde. Ancak, bu düzenlemeler EYT ile kazanılan hakları etkilemeyecek. Yeni düzenlemelerin 2025 bütçesi sonrası hayata geçirilmesi bekleniyor.

Hükümetin hazırlık aşamasında olduğu bu yenilikler, emeklilik sisteminin daha adil ve sürdürülebilir olmasını amaçlıyor. Emeklilik yaşının yükseltilmesi ve prim gün sayısına göre maaş hesaplanması, bu değişikliklerin başlıca unsurları arasında yer alıyor.