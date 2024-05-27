Emekliye çifte zam müjdesi yolda! Bayram öncesi emekliyi bayram ettirecek haber

Emekli vatandaşlara çifte zam! İki ödeme alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİYE ÇİFTE ZAM ÖDEMESİ

Emekli vatandaşlara Ocak ayı zam döneminde yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılacak ara zam oranları ise merakla bekleniyor. Emekli vatandaşlara senenin ilk 6 ayındaki enflasyon oranlarına göre zam yapılacak. Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yansıtılacak. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre senenin ilk 4 aylık enflasyonu yüzde 18.72 oranında açıklandı. Merkez Bankası Mayıs ayında yüzde 3.04, Haziran ayında yüzde 2.56 oranında enflasyon gelmesini tahmin ediyor. Eğer tahminler gerçekleşirse maaşlara yüzde 25.46 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklisine ise yüzde 9.10 zam yapılacak ve yüzde 10 zamla birlikte yüzde 20.01 oranında zam yapılmış olacak. En düşük emekli maaşı ise Ocak ayında 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Emekli vatandaşlara Temmuz ayında en düşük maaşlarla ilgili de iyileştirmeler yapılması bekleniyor. Emekli taban maaşlarının 14-15 bin TL aralığına yükseltilmesi tahmin ediliyor. En düşük memur maaşı ise 32 bin 680 TL seviyelerinde. Eğer tahminler gerçekleşirse memur maaşları şu şekilde belirlenecek;





Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 741, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 154, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 218, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 47 liraya yükselecek. 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da bu tahminle 17 bin 691 lira olacak. Emekli bayram ikramiyeleri ise maaş zam döneminde yüzde 50 oranında artırılarak 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi. Emekliler Kurban Bayramı öncesinde en geç 15 Haziran tarihinde 3 bin TL ödeme alacak. Aynı zamanda emekliler KYK yurtlarında yaz döneminde bir ay ücretsiz kalabilecek, GSB bünyesinde olan bütün tesisler ücretsiz olarak kullanılabilecek, kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis, konukevlerinden yüzde 15 indirimle faydalanabilecek, PTTCEL Emekli Paketi sunacak, PTT Kargo emekli vatandaşlara özel indirim uygulayacak, TCDD ana hat trenleri yüzde 10 indirimli sunulacak, emekli kartları ile yapılan fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında ve giyim mağazalarında indirim yapılacak. Merkez Bankası enflasyon tahminleri gerçekleşirse maaşlar şu tutarlara yükselecek;

MEVCUT MAAŞ: 10.000,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 12.546,00

MEVCUT MAAŞ: 10.100,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 12.671,46

MEVCUT MAAŞ: 10.200,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 12.796,92

MEVCUT MAAŞ: 10.300,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 12.922,38

MEVCUT MAAŞ: 10.400,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 13.047,84

MEVCUT MAAŞ: 10.500,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 13.173,30

MEVCUT MAAŞ: 10.600,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 13.298,76

MEVCUT MAAŞ: 10.700,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 13.424,22

MEVCUT MAAŞ: 10.800,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 13.549,68

MEVCUT MAAŞ: 10.900,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 13.675,14

MEVCUT MAAŞ: 11.000,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 13.800,60

MEVCUT MAAŞ: 11.100,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 13.926,06

MEVCUT MAAŞ: 11.200,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 14.051,52

MEVCUT MAAŞ: 11.400,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 14.302,44

MEVCUT MAAŞ: 11.500,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 14.427,90

MEVCUT MAAŞ: 11.600,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 14.553,36

MEVCUT MAAŞ: 11.700,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 14.678,82

MEVCUT MAAŞ: 11.800,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 14.804,28

MEVCUT MAAŞ: 11.900,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 14.929,74

MEVCUT MAAŞ: 12.000,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 15.055,20

MEVCUT MAAŞ: 12.100,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 15.180,66

MEVCUT MAAŞ: 12.200,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 15.306,12

MEVCUT MAAŞ: 12.400,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 15.557,04

MEVCUT MAAŞ: 12.500,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 15.682,50

MEVCUT MAAŞ: 12.600,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 15.807,96

MEVCUT MAAŞ: 12.700,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 15.933,42

MEVCUT MAAŞ: 12.800,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 16.058,88

MEVCUT MAAŞ: 12.900,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 16.184,34

MEVCUT MAAŞ: 13.000,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 16.309,80