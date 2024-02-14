En düşük tuvalet kağıdının yeri bulundu! 19 Şubat’a kadar 149 TL’den alabileceksiniz

Tuvalet kağıdında indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Hakmar Express marketlerden duyuruldu. Hakmar Express marketlerde 6 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatılmış olan kampanya doğrultusunda, 40’lı tuvalet kağıdı 149 TL’ye kadar düşecek. Eğer uygun fiyatlarla tuvalet kağıdı almak istiyorsanız, kesinlikle başka bir adrese bakmanıza gerek yok. 19 Şubat tarihine kadar devam edecek bu kampanyadan anında yararlanmanız mümkün!





40’LI TUVALET KAĞIDINI SADECE 149 TL’DEN ALABİLECEKSİNİZ

Tuvalet kağıdında indirim kampanyası bekleyenlere bu defa müjdeli haber Hakmar Express marketler tarafından duyuruldu. Zaman zaman birçok temel ürünler de indirim kampanyasına imza atan Hakmar Express, bu sefer vatandaşların evlerinden eksik edemeyeceği 40’lı tuvalet kağıdını indirimli şekilde satışa çıkarttı. Normalde 180 190 TL’den aşağı satılmayan 40’lı tuvalet kağıtları, Hakmar Express marketlerde 19 Şubat 2024 tarihine kadar 149 TL’den satılacak. 3 katlı Evo marka tuvalet kağıdını almak için herhangi bir kart sahibi olmanıza da gerek yok. 19 Şubat 2024 tarihine kadar uygun fiyattan bu tuvalet kağıdını en yakın Hakmar Express marketten satın alabilirsiniz.