Enerji Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Yenilikçi Girişimcilikle Enerji Sektörünü Dönüştürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, enerji sektörünün dinamik bir dönüşüm süreci yaşadığına dikkat çekti. 'Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payı, dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları ve enerji depolama alanlarında çığır açacak yeniliklerle girişimcilerin sektörde aktif rol alması mümkün.' dedi.

Şatıroğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) koordinasyonunda düzenlenen 'Enerjim Sensin Hızlandırma Programı' kapsamında konuşma yaptı. Girişimcilerin, ürettikleri yenilikçi çözümlerle enerji değer zincirinin her aşamasında etkili olduklarını vurguladı. 'Devletimizin sağladığı teşvikler, AR-GE destekleri ve vergi avantajları sayesinde birçok geliştirici projelerini hayata geçirme fırsatını buluyor.' dedi.

Bakan Yardımcısı, AR-GE faaliyetlerine yapılan yatırımların Türkiye’nin geleceği açısından önemine de değinerek, 'Teknolojide güneş ve rüzgar santralleri, elektrikli araçlar, şarj istasyonları gibi günümüzün gereksinimlerine yönelik çalışırken; yeşil hidrojen ve karbon yakalama gibi geleceğin teknolojilerine de odaklanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, etkinliğin Türkiye'nin enerji vizyonunu ileri taşımak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. 'Son 10 yılda enerji sektöründe köklü bir dönüşüm yaşandı. Yenilenebilir kaynakların payını artırmak için çalışıyoruz.' diye ekledi.

Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, 'Büyük Enerji Dönüşümü' sürecinin önemine vurgu yaptı. Desteklenen 182 girişimcinin şu anda 1200 kişilik istihdam sağladığını ve 34 girişimin yurtdışına açıldığını belirtti. 'Bu girişimcilik ekosistemini genişleterek sektöre daha fazla yenilikçi girişimin katılmasını sağlamayı hedefliyoruz.' şeklinde konuştu.

Erdeniz, 'Geleceği Şekillendirenler' ve 'Gelecek Vadedenler' olmak üzere iki ayrı sahnede sunum yapacak 15 finalistin yer alacağını, en başarılı girişimcilerin ödüllendirileceğini duyurdu.

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