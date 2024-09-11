Enerji Bakanı Bayraktar'dan OVP Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan OVP Vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde enflasyonu ve cari açığı azaltma hedeflerine dikkat çekti.

Önemli Hedefler Belirleniyor

Bayraktar, OVP kapsamında, "Enerji ithalatını azaltmayı, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede enflasyon üzerindeki baskıları azaltmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu önemli hedeflerin gerçekleştirilmesi için çeşitli stratejilerin devreye alınacağı ifade edilmiştir. Anadolu Ajansı'ndan alınan bilgilere göre, Bakan Bayraktar'ın belirttiği bu yaklaşım, ülkenin enerji politikalarının yeniden şekillendirilmesine önemli bir katkı sağlayabilir.