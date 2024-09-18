Enerji Bakanı Bayraktar, Houston'da Enerji Diplomasi Temasları Yürüttü

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Enerji Diplomasisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Houston şehrindeki Gastech 2024 enerji forumunda etkin bir enerji diplomasisi yürüttü. Bayraktar, Mısır, Nijerya ve Hindistan gibi ülkelerle enerji alanında işbirliği imkanlarını masaya yatırdı.

Mısır ile Doğal Gaz İşbirliği

Bakan Bayraktar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile yaptığı görüşmede, doğal gaz altyapısına yapılan yatırımlar hakkında konuştu. Bayraktar, iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek için somut adımlar atma noktasında mutabık kaldıklarını belirtti.

Nijerya ile Potansiyel İşbirlikleri

Bakan Bayraktar, Nijerya Petrol Kaynakları Devlet Bakanı Ekperikpe Ekpo ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki hidrokarbon potansiyelini değerlendirdi. Her iki tarafın, ilişkileri geliştirmek için ortak niyetleri olduğunu ifade etti.

Hindistan ile Enerji Dönüşüm Süreci

Bayraktar, Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Shri Hardeep S. Puri ile de görüştü. Görüşmelerde enerji dönüşüm süreçlerinde karşılaşılan zorluklar ve buna bağlı fırsatlar üzerinde duruldu.

ABD ile Enerji Güvenliği Üzerine Görüşmeler

Bakan Bayraktar ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pyatt ile bir araya gelerek, bölgedeki enerji arz güvenliğine yönelik ortak atılacak adımları değerlendirdi. Ayrıca Vitol ve Baker Hughes gibi enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle de görüşmeler gerçekleştirerek, hidrokarbon alanındaki işbirliği fırsatlarını tartıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de yürüttüğü enerji diplomasisi kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pyatt ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de yürüttüğü enerji diplomasisi kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pyatt ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de yürüttüğü enerji diplomasisi kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pyatt ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de yürüttüğü enerji diplomasisi kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pyatt ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de yürüttüğü enerji diplomasisi kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pyatt ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de yürüttüğü enerji diplomasisi kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pyatt ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de yürüttüğü enerji diplomasisi kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pyatt ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de yürüttüğü enerji diplomasisi kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pyatt ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de yürüttüğü enerji diplomasisi kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pyatt ile görüştü.