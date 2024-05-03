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Enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında kiralarda zam limiti belli oldu

TÜİK, Nisan ayına dair enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte Mayıs ayında iş yerlerine uygulanacak olan tavan zam miktarı da belirlendi.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 10:42
Enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında kiralarda zam limiti belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanmış olan verilere göre, Nisan’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 69.80, aylık bazda ise yüzde 3,18 seviyesinde artış gösterdi. Rakamların açıklanması sonrasında ise Masyı ayında iş yerleri için uygulanacak olan tavan zam miktarı da belli oldu.

Hesaplamalara göre, Mayıs ayında iş yerlerine uygulanabilecek olan tavan zam oranı yüzde 59.64 oldu.

Konut kiraları için daha önce belirlenen yüzde 25 oranındaki tavan zam ise Temmuz ayına kadar devam edecek.

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