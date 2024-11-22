ESİAD Başkanı Zorlu: Çinli Yatırımlar Manisa İçin Umut Verici

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu'dan Önemli Açıklamalar

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, 3. Yatırım Zirvesi'nde önemli değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, "Son dönemde basında da yer alan Çinli firmaların Manisa'ya olan yatırımları bizleri çok fazla heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

3. Yatırım Zirvesi'nin Hedefleri

Zorlu, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri yatırım zirvesi için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin desteğini aldıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu bizlere bir vizyon sunumu gerçekleştirdi. Bu sunumda ülkemizin dünya ticaretinden daha fazla pay alması ve rekabet gücünü yükseltmesi amacıyla çalıştığımızı vurguladı." dedi.

Hedeflerinin, %1 olan dünya ticaretinden aldıkları payı %1,5'a çıkarmak olduğunu belirten Zorlu, finansman araçlarının artmasının Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekeceğine dikkat çekti.

Otomotiv Sektörü ve Yatırımlar

Ege Bölgesi'ndeki yabancı otomotiv firmalarının yatırımlarına da değinen Zorlu, "Bu noktada otomotiv ve elektrikli araç yatırımları ile ilgili bir panel düzenlemeye karar verdik. Otomotiv, sanayinin lokomotif sektörü. Bu alandaki hem tüketici davranışları hem de üretim modellerindeki değişimleri ele almayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Zorlu, "Manisa'ya olan yatırım ve bunun gerisinin nasıl geleceği, hem tüketici hem de üretim tarafında önemli. Yan tedarikçilerden, satış tarafına kadar otomotiv sektörünü irdelemek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, ESİAD tarafından üçüncüsü düzenlenen 3. Yatırım Zirvesi'ni değerlendirdi.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, ESİAD tarafından üçüncüsü düzenlenen 3. Yatırım Zirvesi'ni değerlendirdi.