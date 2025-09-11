Eskişehir'de 14 Jeotermal Ruhsat Sahası İhaleye Çıkıyor

Eskişehir'de 12 arama ve 2 işletme ruhsatı için 14 jeotermal saha 3 yıl süreyle açık teklif usulüyle ihaleye çıkacak; ihaleler 30 Eylül'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 08:15
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 08:15
Eskişehir'de 14 Jeotermal Ruhsat Sahası İhaleye Çıkıyor

Eskişehir'de 14 Jeotermal Ruhsat Sahası İhaleye Çıkıyor

Resmi Gazete ilanıyla yatırım fırsatı

Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Eskişehir'in Odunpazarı, Sivrihisar, Beylikova, Mahmudiye, Tepebaşı ve Çifteler ilçelerinde bulunan sahalar ihaleye çıkarılacak.

İlanda, bölgedeki 12 jeotermal kaynak arama ve 2 işletme ruhsatı verilen ancak ruhsat hukuku sona eren alanların, 3 yıl süreyle arama ve işletme ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edileceği bildirildi.

Sahaların büyüklükleri yaklaşık 507 hektar ile 4 bin 911 hektar arasında değişiyor. Muhammen bedeller ise 1 milyon 574 bin lira ile 3 milyon 808 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleri ise 47 bin 222 lira ile 114 bin 255 lira arasında değişiyor.

İhaleler, 30 Eylül Salı saat 10.00'da Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın toplantı salonu'nda gerçekleştirilecek. İlan ve başvuru koşulları Resmi Gazete duyurusunda yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temmuzda Ticaret Satış Hacmi %11,6, Perakende %13 Arttı
2
Dolar/TL 41,2930'da yükselişte
3
TÜİK: Toplam ciro endeksi Temmuz'da yıllık yüzde 38,8 arttı
4
Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 10.573,34'te
5
Türkiye Günlük Elektrik Verileri: Üretim 1 milyon 29 bin 597 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 35 bin 188 megavatsaat
6
Avrupa Borsaları ECB Kararı Öncesi Almanya Hariç Pozitif Seyrediyor
7
Altının gramı 4 bin 824 liraya geriledi — Çeyrek 8 bin 80, Cumhuriyet 32 bin 571 lira

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te