Eskişehir'de 14 Jeotermal Ruhsat Sahası İhaleye Çıkıyor

Resmi Gazete ilanıyla yatırım fırsatı

Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Eskişehir'in Odunpazarı, Sivrihisar, Beylikova, Mahmudiye, Tepebaşı ve Çifteler ilçelerinde bulunan sahalar ihaleye çıkarılacak.

İlanda, bölgedeki 12 jeotermal kaynak arama ve 2 işletme ruhsatı verilen ancak ruhsat hukuku sona eren alanların, 3 yıl süreyle arama ve işletme ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edileceği bildirildi.

Sahaların büyüklükleri yaklaşık 507 hektar ile 4 bin 911 hektar arasında değişiyor. Muhammen bedeller ise 1 milyon 574 bin lira ile 3 milyon 808 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleri ise 47 bin 222 lira ile 114 bin 255 lira arasında değişiyor.

İhaleler, 30 Eylül Salı saat 10.00'da Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın toplantı salonu'nda gerçekleştirilecek. İlan ve başvuru koşulları Resmi Gazete duyurusunda yer alıyor.