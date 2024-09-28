Esnaf E-Ticaret Komisyon Oranları İçin Taban ve Tavan Talep Ediyor

Esnaf E-Ticaret Komisyonları İçin Önlem Talep Ediyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticaret platformlarındaki yüksek komisyon oranları için taban ve tavan uygulaması yapılmasını istedi.

Yüksek Komisyon Oranları Enflasyonu Artırıyor

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, e-ticaret alanındaki yüksek komisyon oranlarının tüketici fiyatlarına olumsuz etkide bulunduğunu ifade etti. Bu durumun, vatandaşların ürünleri daha yüksek fiyatlarla satın almasına ve enflasyonun artmasına neden olduğunu vurguladı.

Komisyon Oranları Arasında Büyük Artış

Yüzde 16-18 aralığında olan komisyon oranlarının, %33-35'e yükseldiğini belirten Palandöken, "Bu da fiyat artışlarını ve enflasyonu tetikleyen bir unsur teşkil ediyor." dedi.

Esnafın E-Ticaret İhtiyacı

Palandöken, "Özellikle yeme içme sektörü, e-ticaret olmadan hayatta kalmakta zorlanıyor. Esnaf bu modern sistemden yararlanmak istiyor. Bu hizmeti almadıklarında ürünlerini satamıyorlar." şeklinde konuştu.

Taban ve Tavan Uygulaması Şart

Vatandaşların e-ticarete entegre olduğunu belirten Palandöken, yüksek komisyonların hem esnafı hem de tüketicileri zor durumda bıraktığını söyledi ve komisyonlar için taban ve tavan uygulaması yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti: "Bu düzenleme, hem enflasyonu düşürmek hem de esnaf ile vatandaşı rahatlatmak için elzemdir."