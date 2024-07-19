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Ev sahiplerinin o masrafı sona erdi! Bu detayı bilenler para ödemiyor

Ev sahipleri artık bu ödemeyi yapmak zorunda değil! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 23:34
Ev sahiplerinin o masrafı sona erdi! Bu detayı bilenler para ödemiyor

Ev sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Bunu ödemek zorunda değilsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV SAHİPLERİNE GÜZEL HABER

Ev sahiplerinin emlak vergisinden muaf olabilmeleri için belirlenen şartları taşımaları gerekiyor. Emlak vergisi ödememek için tapu sahibinin evinin belirli metrekare altında olması ve tek bir tapuya sahip olunması gibi şartları taşımaları gerekiyor. Emlak Vergisi Kanunu kapsamında işyeri, konut, arsa ve binalar için ödeme alınıyor. Vergi kapsamında arazi ve bina vergisi iki farklı şekilde değerlendirilerek değerine göre hesaplama yapılıyor. 

emlak vergisi muafiyeti

Ülke sınırları içinde taşınmaz sahibi olan herkes her sene Mayıs ve Kayım ayında iki taksit olarak ödeme yapıyor. Geliri olmayan, emekli, şehit yakınları, gazi ve engelliler emlak vergisinden muaf tutuluyor. Emlak vergisinden muaf olabilmek için gereken belgelerin bağlı olunan belediyeye ibraz edilmesi gerekiyor. Emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için taşınmazın belirli metrekare altında olması ve kişinin tek bir tapusu olması gerekiyor. Emlak vergisi muafiyetinden arsa, işyeri ve yazlık konut için de faydalanılabiliyor. Emekli, engelli, gazi, şehit yakınları için talep edilen belgeler değişkenlik gösteriyor. Emlak vergisi muafiyeti ile ilgili detaylı bilgiler bağlı olunan belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden öğrenilebilir.

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