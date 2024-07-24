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Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

Devlet 80 ilde 3885 konut ve arsa satışı gerçekleştirecek! Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 24.07.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 20:14
Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

Devlet, 80 ilde toplam 3 bin 885 konut ve arsa satışına başlayacağını duyurdu. Bu büyük çaplı satış, özellikle tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurumlarının mevcut, kullanılmayan gayrimenkullerini elden çıkarmasıyla gerçekleşiyor.

Yapılan açıklamalara göre, satışa sunulan konut ve arsalar piyasa fiyatlarının en az %10 altında olacak. Bu durum, ev ve arsa almayı planlayan vatandaşlar için önemli bir tasarruf fırsatı sunuyor. Kamu kurumları, yeni bina alımlarına izin verilmemesi çerçevesinde, sahip oldukları ancak kullanılmayan gayrimenkulleri satışa sunuyor.

Satışa sunulan konut ve arsaların illere göre dağılımı şu şekilde:

Ankara: 223 konut/arsa

İstanbul: 369 konut/arsa

İzmir: 252 konut/arsa

Adana: 73 konut/arsa

Antalya: 165 konut/arsa

Kayseri: 150 konut/arsa

Manisa: 86 konut/arsa

Konya: 124 konut/arsa

Kocaeli: 105 konut/arsa

uygun arsa konut satışı

Diğer illerde ise daha küçük miktarlarda satış yapılacak. Satışa sunulan konut ve arsaların detaylarına ve illere göre dağılımına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Devlet, kamu kurum ve kuruluşlarında tasarruf tedbirlerini sıkılaştırmış durumda. Bu bağlamda, yeni bina alımları yasaklanırken, mevcut ancak kullanılmayan binalar ve arsalar satılacak. Bu uygulama, devlet bütçesini dengelemeyi ve kamu kaynaklarını etkin kullanmayı hedefliyor.

Bu geniş çaplı satış, hem bireysel hem de yatırım amaçlı alımlar için cazip fırsatlar sunuyor. Konut ve arsa almak isteyenler için bu süreç, düşük fiyatlarla mülk sahibi olma şansı sağlayabilir. Satışlara ilgi gösterenlerin, ilanları düzenli olarak takip etmeleri ve başvurularını zamanında yapmaları önem taşıyor.

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