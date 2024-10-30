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Eylülde ABD'de Bekleyen Konut Satışları Yükseldi

ABD'de bekleyen konut satışları eylülde beklenenden fazla artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:37
Eylülde ABD'de Bekleyen Konut Satışları Yükseldi

ABD'de Konut Satışlarında Artış

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, eylülde %7,4 oranında artış göstererek piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Ulusal Emlakçılar Birliği'nin (NAR) açıkladığı verilere göre, eylülde bekleyen konut satışları endeksi, önceki aya kıyasla 75,8 değerine ulaşarak mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Performans

Piyasalarda, bu dönemde bekleyen konut satışlarının yalnızca %1,9 oranında artması öngörülmüştü. Ağustosta da benzer bir artış kaydedilmiş, endeks %0,6 artarak 70,6 değerine ulaşmıştı.

Yıllık Artışlar Devam Ediyor

Eylülde bekleyen konut satışları yıllık bazda da %2,6 oranında bir yükseliş kaydetti. NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yaz sonundaki düşen mortgage oranları ve artan konut envanterinin sözleşme imzalarını artırdığını belirtti. Ayrıca, istihdam artışı ve envanter büyümesi devam ederse, bekleyen konut satışlarının daha fazla yükseliş göstereceği öngörülüyor.

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