Eylülde Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 37,3 Arttı

Türkiye'de Eylül Ayında Konut Satışları

Türkiye genelinde, eylül 2023 itibarıyla konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %37,3 artarak 140 bin 919 adede ulaştı.

TÜİK İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, konut satışları bu ayda önemli bir artış göstermiştir. Ocak ve eylül ayları arasında ise toplam satışlar %5,2 artışla 947 bin 236 olarak kaydedilmiştir.

İllere Göre Satış Dağılımı

Eylül ayında konut satışlarının en yüksek olduğu il İstanbul oldu. İstanbul, 21 bin 314 konut satışı ile ilk sırada yer alırken, bunu Ankara 13 bin 205 ve İzmir 7 bin 612 ile takip etti.

En Düşük Satış Rakamları

Konut satışlarının en az gerçekleştiği iller ise Hakkari (74), Ardahan (82) ve Bayburt (106) olarak sıralandı. Bu durum, konut pazarındaki bölgesel farklılıkları ortaya koymaktadır.

(Sürecek)