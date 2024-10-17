DOLAR
34,17 -0,02%
EURO
37,18 -0,06%
ALTIN
2.945,71 -0,35%
BITCOIN
2.298.374,75 0,63%

Eylülde Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 37,3 Arttı

Türkiye'de eylül ayında konut satışları 140 bin 919 ile önemli bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:13
Eylülde Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 37,3 Arttı

Türkiye'de Eylül Ayında Konut Satışları

Türkiye genelinde, eylül 2023 itibarıyla konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %37,3 artarak 140 bin 919 adede ulaştı.

TÜİK İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, konut satışları bu ayda önemli bir artış göstermiştir. Ocak ve eylül ayları arasında ise toplam satışlar %5,2 artışla 947 bin 236 olarak kaydedilmiştir.

İllere Göre Satış Dağılımı

Eylül ayında konut satışlarının en yüksek olduğu il İstanbul oldu. İstanbul, 21 bin 314 konut satışı ile ilk sırada yer alırken, bunu Ankara 13 bin 205 ve İzmir 7 bin 612 ile takip etti.

En Düşük Satış Rakamları

Konut satışlarının en az gerçekleştiği iller ise Hakkari (74), Ardahan (82) ve Bayburt (106) olarak sıralandı. Bu durum, konut pazarındaki bölgesel farklılıkları ortaya koymaktadır.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
15. Türk-Arap Ekonomi Forumu: Yeni Ticaret Hedefleri
2
Türkiye Jeotermal Enerji Potansiyelini Artırmak İstiyor
3
Uygunsuz Ürünlere Yılın İlk 9 Ayında Cezalar Yağdı
4
Kosova Başbakan Yardımcısı Redzepi'nin ATO Ziyareti
5
Cezayir'den Gelen LNG Gemisi 19 Ekim'de Türkiye'ye Ulaşacak
6
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir: İngiltere Hariç Tüm Endeksler Yükselişte
7
Eylülde Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 37,3 Arttı

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz