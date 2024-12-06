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FAO: Küresel Gıda Fiyat Endeksi Kasım 2023’te Zirveye Ulaştı

FAO, Kasım 2023'te Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin en yüksek seviyeye çıktığını açıkladı. Bitkisel yağ fiyatları etkili oldu.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:55
FAO: Küresel Gıda Fiyat Endeksi Kasım 2023’te Zirveye Ulaştı

FAO, Kasım 2023 Gıda Fiyat Endeksi Raporunu Açıkladı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin Kasım 2023 itibarıyla, bitkisel yağ fiyatlarındaki süreklilik gösteren yükseliş nedeniyle Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin izlendiği endeksin sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, endeks Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış göstererek 127,5 puana ulaştı. Bu durum, Nisan 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek düzey oldu.

FAO verileri, endeksin bir yıl öncesine göre de yüzde 5,7 arttığını ortaya koydu.

Bitkisel Yağ Fiyatlarının Artışı Öne Çıktı

Kasım ayındaki yükselişte etkili olan başlıca unsur, bitkisel yağ fiyatlarındaki artış oldu. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, Kasım ayında aylık bazda yüzde 7,5 ve yıllık bazda yüzde 32 oranında yükseliş kaydetti. Bu yükselişte, Güneydoğu Asya'da meydana gelen şiddetli yağışların neden olabileceği üretim aksaklıkları, küresel palm yağı fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Tahıl ve Şeker Fiyatlarındaki Dalgalanmalar

Tahıl Fiyat Endeksi, Kasım ayında yüzde 2,7 oranında düşüş yaşadı. Bu düşüş, öncelikle küresel buğday fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı. Aynı zamanda, Şeker Fiyat Endeksi, Hindistan ve Tayland'da kırma sezonunun başlaması ve Brezilya'daki toprak nemi iyileşmesi beklentileri ile yüzde 2,4 azalma gösterdi.

Süt ve Et Ürünlerinde Fiyat Değişiklikleri

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış gösterirken, tereyağı fiyatları Batı Avrupa'daki yüksek talep ve sıkı stok durumu nedeniyle yeni rekor seviyelere ulaştı. Peynir fiyatları ise sınırlı ihracat olanakları yüzünden arttı.

Öte yandan, FAO Et Fiyat Endeksi'nde Kasım ayında yüzde 0,8 oranında bir düşüş kaydedildi.

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