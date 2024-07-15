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Faturasını ödeyemeyen hemen başvursun! PTT 2 ayda bir 3500 TL fatura yardımını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın amacı, düşük gelirli haneler için doğal gaz tüketim desteği sağlayarak belirli gelir kriterlerini karşılamış olan vatandaşların sosyal yardım ihtiyacını karşılayabilmektir.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 11:38
Faturasını ödeyemeyen hemen başvursun! PTT 2 ayda bir 3500 TL fatura yardımını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir süredir dar gelirli vatandaşlar için çeşitli sosyal yardım ödemelerinin yanı sıra doğalgaz üretimi de sağlıyor. Bu destek “Doğal Gaz Tüketim Desteği” olarak adlandırılıyor ve belirli bir gelir sınırının altındaki hanelere iki ayda bir veriliyor. Doğal gaz arzı olan bölgelerde yaşayan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) belirlediği kriterleri karşılayan Türk vatandaşı haneler bu yardımdan yararlanabilecek.

Başvurular doğrudan SYDV üzerinden veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılması durumunda ikametgahında doğalgaz sözleşmesi bulunan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvuru sırasında gerekli belgelerin arasında kimlik belgesi ile esmi konutunuza kayıtlı doğalgaz faturası ya da ön ödemeli sayaç kartı istenmektedir.

PTT 2 ayda bir 3500 TL fatura yardımını duyurdu

Başvurunun kabul edilmesi halinde, her yıl Ekim'den Mayıs'a kadar olan sekiz aylık dönemde, yararlanıcıların hesaplarına değişen miktarlarda doğalgaz üretimi ödenecek. Bu fonların miktarı şehirlere göre değişmekle birlikte yıllık 1.500 TL ile 3.500 TL arası değişmektedir.

3294 sayılı Kanun'a göre hanede kişi başına düşen aylık gelir miktarının net asgari ücret miktarından az olması gerekiyor. Bakanlığın sağladığı sosyal yardım programı, yoksul vatandaşların doğalgaz masraflarının karşılanmasına önemli katkı sağlıyor.

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