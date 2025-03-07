Fed Başkanı Powell, Ekonomi ve Para Politikası Üzerine Belirsizlikleri Açıkladı

Fed Başkanı Powell, para politikası ve ticaret konularındaki belirsizliklere dikkat çekerek acele etmeye gerek olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 22:34
Fed Başkanı Powell, Ekonomi ve Para Politikası Üzerine Belirsizlikleri Açıkladı

Powell: "Para Politikası için Daha Fazla Netlik Bekliyoruz"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikası kararlarının alınmasında belirsizliklerin arttığına dikkat çekti. Chicago Üniversitesi Booth İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen 2025 ABD Para Politikası Forumu'nda yaptığı konuşmada, hükümet politikalarının etkilerine dair netlik arayışında olduklarını vurguladı.

Ekonomik Görünüm ve İş Gücü Piyasası

Powell, ABD ekonomisinin genel durumunun güçlü olduğuna işaret ederek, iş gücü piyasasının sağlam kaldığını ve enflasyonun uzun vadeli %2 hedefle uyumlu bir seyir izlediğini belirtti. Ancak, son dönemlerde yapılan anketlerin ekonomik görünümdeki belirsizliğin arttığını gösterdiğini ifade etti.

“İşsizlik oranı düşük seyrediyor. Ücret artışlarının ılımlı olması ve iş gücü arzı ile talebinin dengelenmesi sayesinde iş gücü piyasası önemli bir enflasyonist baskı kaynağı olmaktan çıkmıştır,” diyen Powell, ekonomik göstergelerin büyük ölçüde istikrarlı olduğunu açıkladı.

Enflasyon Hedefleri ve Beklentiler

Powell, enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin geniş tabanlı olduğunu ve enflasyonun %2'lik hedefin üzerinde kaldığını belirtti. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin istikrarlı olduğuna dikkat çeken Powell, “Veriler aydan aya değişkenlik gösterebiliyor; bir ya da iki veriye aşırı tepki vermeyeceğiz,” dedi.

Ticaret Politikası Üzerindeki Belirsizlikler

Ticaret politikalarındaki değişikliklerin ekonomi üzerindeki etkilerine değinen Powell, “Acele etmeye gerek yok. Daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız,” ifadesini kullandı. Eğer enflasyon hedefe doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlemezse, mevcut politika kısıtlamalarının daha uzun süre devam edeceğini belirtti.

Powell ayrıca, iş gücü piyasasının beklenmedik bir şekilde zayıflaması veya enflasyonun hızlı düşmesi durumunda politikayı uygun şekilde gevşeteceklerini ifade etti. Soru-cevap bölümünde tarifelere değinerek, “Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Belirsizlik hala yüksek,” yanıtını verdi.

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