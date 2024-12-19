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Fed Faiz İndirimine Rağmen Küresel Piyasalarda Düşüş Devam Ediyor

Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine karşın küresel piyasalarda negatif seyrin sürdüğü ve yatırımcıların gözlerinin büyüme verilerine çevrildiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 08:58
Fed Faiz İndirimine Rağmen Küresel Piyasalarda Düşüş Devam Ediyor

Küresel Piyasalarda Negatif Seyir

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıkladığı politika faizini 25 baz puan indirmesine rağmen olumsuz bir eğilim sergiliyor. Fed'in bu yılki üçüncü faiz indirimini gerçekleştirmesi, ancak gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceği sinyalleriyle risk iştahının azalmasına neden oldu. Bugün, gözler ABD'de duyurulacak büyüme verilerine çevrilmiş durumda.

Faiz İndirimleri ve Ekonomik Gelişmeler

Fed, politika faizini 4,25-4,50 aralığına çekti ve gelecek yıl için faiz tahminini %3,4'ten %3,9'a yükseltti. 2025 yılı itibarıyla, toplamda 50 baz puan olmak üzere sadece 2 faiz indirimi gerçekleştirebileceği öngörülüyor. Fed Başkanı Jerome Powell, gelecekteki faiz indirimlerinde "daha temkinli" olacaklarını dile getirdi.

Diğer yandan, ABD'de cari işlemler açığının üçüncü çeyrekte %13,1 artışla 310,9 milyar dolara yükselmesi, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Ayrıca, yeni konut inşaatları da %1,8 oranında düşüş göstererek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Piyasalarda Oynaklık ve Fiyat Gelişmeleri

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte, altın ons fiyatı dün %1,9 değer kaybederek 2.592 dolara düştü. Bugün ise kısmen toparlanarak %0,6 artışla 2.608 dolardan işlem görüyor. ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi %4,52 seviyesine çıkarak yükselişini sürdürüyor.

Bir diğer önemli gelişme, dolar endeksi'nin %1'in üzerinde artışla 108,2'ye çıkarak yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşması. Ayrıca, Brent petrolün varil fiyatı %0,2 artışla 72,7 dolar seviyesinden işlem görmekte.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Durum

Avrupa borsalarında hareketlilik sürerken, Almanya dışındaki borsalar pozitif bir seyir izliyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün açıklayacağı para politikası kararlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ayrıca, Asya borsaları da Fed'in gevşeme sinyalleri sonrası olumsuz bir eğilim sergileyerek düşüş kaydediyor.

Yurt içindeki Borsa İstanbul da %0,95 değer kaybıyla günü 9.915,76 puandan kapatırken, Dolar/TL 35,0376'dan kapanış yaptı. Bugünün veri takviminde önemli açıklamalar yer alacak.

Öne Çıkan Veriler Bugün Açıklanacak

Bugün açıklanacak olan veriler arasında:
- 10.00 Türkiye, ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu
- 10.00 Almanya, ocak ayı GfK tüketici güven endeksi
- 12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı cari işlemler dengesi
- 14.00 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
- 15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı
- 16.30 ABD, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH)
- 16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
- 18.00 ABD, kasım ayı mevcut konut satışları.

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