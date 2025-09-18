Fed'in 25 Baz Puanlık İndirimi Sonrası Küresel Piyasalar Karışık Seyirde: Powell Uyarısı

Fed Kararı Küresel Piyasaları Karıştırdı

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve istihdama ilişkin risklerin sürdüğüne dair uyarıları sonrası karışık bir seyir öne çıkıyor. Dünyada artan tarifeler ve korumacı politikalar, merkez bankalarının politika alanında daraltıcı etki yaratırken enflasyon hedeflerine ulaşmayı zorlaştırıyor ve istihdamda belirsizlikleri artırıyor.

Fed toplantısı ve Powell'ın mesajları

Dün Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,00-4,25 aralığına çekti. Powell, toplantının ardından yaptığı basın toplantısında istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını ve risk dengesinin değiştiğini belirterek daha nötr bir politika duruşuna doğru adım atmanın uygun olduğuna vurgu yaptı. Powell, "Kısa vadede, enflasyon riskleri yukarı yönlü, istihdam riskleri ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum." ifadelerini kullandı.

Fed ayrıca ekonomik projeksiyonlarını güncelleyerek federal fon oranı tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6 seviyesine çekti; bu tahmin 2025'te ek faiz indirimleri olabileceğinin sinyalini içeriyor. Toplantıda Stephen Miran tek karşı oy kullanan üye oldu; Miran, 50 baz puanlık indirim yönünde oy verdi. Fed, Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimini gerçekleştirmiş oldu.

ABD verileri ve para piyasaları

ABD'de son veriler tüketici fiyatlarındaki artışın hızlandığını, iş gücü piyasasında ise zayıflama olduğunu gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,9 artış kaydetti. Tarım dışı istihdam Ağustos'ta 22 bin kişi artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e yükseldi.

Döviz, tahvil ve emtia piyasalarında hareket

Fed'in kararının ardından dolar endeksi geri çekildi; endeks açıklama sonrası 96,2 seviyesine inerek Şubat 2022'den beri en düşük seviyeyi gördü. Endeks şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 97,2 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,99 seviyesine inerken, yeni günde yüzde 4,07'de işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, Fed'e ilişkin artan faiz indirimi beklentileri ve dolar zayıflığıyla tarihi zirve seviyelerine yaklaştı; dün ons altın karar sonrası 3.707,65 dolara çıktıktan sonra satışla 3.660 dolara geriledi. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 3.656 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 düşüşle 67,5 dolarda işlem görüyor.

New York ve küresel hisse senetleri

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,10, Nasdaq endeksi yüzde 0,33 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,57 yükseldi. ABD endeks vadeli kontratları yeni güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Görünüm

Avrupa

Avrupa borsaları dün karışık seyretti; gözler İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararına çevrildi. Analistler, İngiltere'de Temmuz'da yıllık enflasyonun yüzde 3,8 ile 18 ayın zirvesine çıkması nedeniyle BoE'nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini belirtti. Ağustos ayı yıllık enflasyon da yüzde 3,8 seviyesinde sabit kaldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, 10. ECB Yıllık Araştırma Konferansı'nın açılışında sadeleştirmenin deregülasyon anlamına gelmediğini, etkili ve verimli bir düzenleme çerçevesiyle dayanıklılığın korunması gerektiğini vurguladı. Lagarde bugün Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen 1. Küresel Kadın Liderliği Zirvesi açılış oturumuna video mesajla katılacak.

Bölgeden gelen diğer haberler arasında Avrupa Birliği Komisyonu'nun üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etmesi ile Dünya Ticaret Örgütü'nün yapay zekanın 2040'a kadar küresel mal ve hizmet ticaretinin değerini yüzde 37 artırabileceği öngörüsü yer aldı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,13 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 geriledi. Avrupa'da vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya

Asya borsalarında Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Fed'in 25 baz puanlık indirimine paralel olarak dolara bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda kesintiye gitti. Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararları yatırımcılar tarafından beklenirken, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın istifasının yarattığı siyasi belirsizlik ortamında BoJ'un faiz oranını değiştirmemesi öngörülüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de Kospi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düştü.

Yurt İçi Gelişmeler ve Bugünkü Takvim

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı seyretti ve günü yüzde 0,15 değer kaybederek 11.165,85 puandan kapattı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı Ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 yükseldi.

Yurt içinde bugün en çok takip edilecek gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti olacak. TCMB ayrıca POS komisyon uygulamasında değişikliğe giderek üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 oranını kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrıştırdı. Kredi kartı işlemlerinde oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde azami POS komisyon oranı yüzde 1,04'e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine iş yerinin bloke çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan azami bloke gün sayısı banka kartları için 15 gün olarak belirlendi (önceki uygulama 40 gündü).

Döviz cephesinde Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 41,2690'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,3230'dan işlem görüyor.

Bugün takip edilecek veriler

Aşağıdaki veriler piyasalarda yakından izlenecek:

10:00 Türkiye — Temmuz ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10:10 Avro Bölgesi — ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

11:00 Avro Bölgesi — Temmuz ayı cari işlemler dengesi

14:00 İngiltere — Eylül ayı BoE faiz kararı

14:00 Türkiye — 11 Eylül TCMB PPK toplantı özeti

14:30 Türkiye — Haftalık para ve banka istatistikleri

15:30 ABD — Haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15:30 ABD — Eylül ayı Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi

17:00 ABD — Ağustos ayı öncü endeks

Analistler teknik açıdan BIST 100 için 11.100 ve 11.000 puan seviyelerini destek, 11.300 ve 11.400 puanları ise direnç olarak izliyor.