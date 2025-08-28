FinCEN'den Bankalara Uyarı: Çinli Kara Para Ağı Tehdidi

FinCEN'den Bankalara Kritik Uyarı: Çinli Ağlar Finansal Sistemi Hedefliyor

FinCEN'in Analizi ve Tavsiye Belgesi

Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN), ülkenin finansal sistemi için önemli bir tehdit oluşturan Çinli kara para aklama ağları konusunda finansal kuruluşları uyardı. Kurum, bu ağların faaliyetlerine ilişkin bir finansal trend analizi ve bankalara yönelik bir tavsiye belgesi yayımladı.

Analizde, Meksika merkezli uyuşturucu kartellerinin bu Çinli ağları yasa dışı gelirleri aklamak için kullandığı tespitine yer verildi. FinCEN, ağların sadece uyuşturucu trafiğiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda diğer yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Ağların İşleyişi ve Riskler

Açıklamada, Çinli kara para aklama ağlarının çeşitli yöntemler kullandığı ve finansal kurumların içinden personel temin edebileceği belirtildi. Bu yapıların, yasa dışı gelirlerle finanse edilen gayrimenkul alımlarını kolaylaştırma gibi amaçlara hizmet edebileceğine dikkat çekildi.

Hazine Yetkililerinin Değerlendirmeleri

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, Çin pasaportuna sahip kişilerle bağlantılı kara para aklama ağlarının kartellerin Amerikalıları fentanil ile zehirlemesine ve insan kaçakçılığı gerçekleştirmesine imkan tanıdığını kaydetti.

Hurley, ABD'nin kötü niyetli aktörlerin finansal sistem aracılığıyla yasa dışı gelirlerini aklamasına karşı seyirci kalmayacağını ve yayımlanan belgelerin finansal kurumların şüpheli faaliyetleri daha iyi tespit etmelerine yardımcı olacağını bildirdi.

FinCEN Direktörü Andrea Gacki de küresel ve yaygın bir yapıya sahip olan Çinli kara para aklama ağlarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

FinCEN'in uyarısı, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar için risk azaltma tedbirlerini güçlendirme çağrısı niteliğinde.