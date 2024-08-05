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Fındık Üreticilerine Hasat Uyarısı: Zamanında Toplama Şart

Prof. Dr. Ali Turan, fındıkların zamanında hasat edilmesinin kalite ve verim açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:00
Fındık Üreticilerine Hasat Uyarısı: Zamanında Toplama Şart

Fındık Üreticilerine Zamanında Hasat Tavsiyesi

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Turan, fındıkların zamanında olgunlaşmasının ve hasat edilmesinin önemini vurguladı.

Erken Hasat Tehlikesi

Turan, fındık hasat sezonunun başladığını belirterek, çiftçilere ürünlerin erken hasadı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Olgunlaşmayı tamamlamış ve yeterli seviyeye ulaşmış fındıkların zamanında toplanması gerektiğini söyledi.

Hasat Sürecindeki Dikkat Edilmesi Gerekenler

Turan, hasat işleminin dikkatlice yapılması gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi: "Fındık çeşitleri arasında olgunlaşma süreleri değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, her çeşit kendi zamanında ayrı ayrı hasat edilmeli ve bakım yapılmalıdır."

Yerden Hasatın Önemi

Yerden hasatın önemine de değinen Turan, "Hasada başlamadan önce ocak altlarının ve bitkilerin içindeki yabancı otların temizlenmiş olması çok önemlidir. Ayrıca, yere düşen fındıklar uzun süre bekletilmeden toplanmalıdır, aksi takdirde çürüme ve küflenme riski ortaya çıkmaktadır" dedi.

Erken Hasadın Zararı

Erken hasadın fındıkların kalitesini düşürdüğünü belirten Turan, iç fındığın küçük kalması, randımanın düşmesi ve besin değerlerinin azalması gibi olumsuz sonuçlara dikkat çekti. Ayrıca, bu durum hasat maliyetlerini de artırıyor.

Zamanında Hasadın Faydaları

Turan, zamanında yapılan hasadın birçok avantajı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Olgun hasat edilen fındıkların kalitesi yükselir, beyazlama oranı artar ve raf ömrü uzar. Doğru zamanda yapılan hasat sayesinde iş gücünde yüzde 30-40 oranında tasarruf sağlanabilir."

Sonuç olarak, fındık üreticilerinin zamanında hasat yapması, kalite, verim ve iş gücü tasarrufu açısından büyük önem taşımaktadır.

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