GAİB 62. Şam Uluslararası Fuarı'nı Şam'da Düzenliyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Türkiye ile Suriye arasındaki ticareti artırmak amacıyla 27 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde Şam'da 62. Şam Uluslararası Fuarı'nı düzenleyecek.

GAİB'ten yapılan açıklamaya göre fuar, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve GAİB organizesinde gerçekleştirilecek. Organizasyonun, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım fırsatlarının hayata geçirilmesinde kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Fuarın hedefleri ve beklentiler

Fuarın; sınır ticareti, doğrudan ihracat ve yatırım bağlantılarının güçlendirilmesine katkı sağlayarak bölgesel ekonomik işbirliğini ilerletmesi hedefleniyor. Açıklamada, etkinliğin iş dünyası arasında yeni bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor.

Celal Kadooğlu'nun değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, son dönemde Suriye ile ticari ilişkilerde gözle görülür bir artış yaşandığını belirtti. Kadooğlu, "Şam Uluslararası Fuarı'nın bu sürece büyük ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Özellikle sınır ticareti ve ihracat rakamlarında kayda değer bir artış var. 2025'in ilk 7 ayında Türkiye'nin Suriye’ye ihracatı yüzde 49,3 artışla 1,2 milyar doları aştı. Bu rakamın 500 milyon dolara yakınını yalnızca Güneydoğu Anadolu bölgemiz gerçekleştirdi. Mevcut sipariş ortamının yıl sonunda Türkiye'nin Suriye'ye ihracatını 2 milyar doların üzerine taşıyacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadooğlu, iki ülke arasında daha önce imzalanan ancak 2011 sonrasında fiilen işlemeyen serbest ticaret anlaşmasının yerine daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması için çalışmalar yürütüldüğünü hatırlattı. Yeni ekonomik anlaşmaların bölgesel ticareti yeniden şekillendireceğini vurguladı.

GAİB ve ilgili kurumların koordinasyonunda düzenlenecek fuarın, hem ticari hem de yatırım boyutunda iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirecek bir platform sunması bekleniyor.