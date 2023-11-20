Galatasaray'ın yıldızına tehdit yağıyor: Milli maç sonrası...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya ile Brezilya arasındaki karşılaşma, sadece futbol heyecanıyla değil, bir skandalın da fitilini ateşledi. Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in, milli maçta Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior'ı sakatlaması sonrasında mafya tarafından ölümle tehdit edildiği iddia ediliyor.

Kolombiya'nın Luis Dias'ın attığı iki golle Brezilya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede, Vinicius Junior ile Davinson Sanchez arasında yaşanan ikili mücadele dikkat çekti. Bu mücadelede sakatlanan Vinicius Junior'ın yaklaşık 2.5 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, Sanchez'in ise şok edici bir tehditle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.





Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid'in Sambacı yıldızını sakatlayarak sahalardan uzak bırakan Sanchez, mafya tarafından tehdit edilmeye başlandı. Ölüm tehditleri alan futbolcunun bu mesajlara cevap vermediği ifade ediliyor. Ayrıca, Brezilya'da Davinson Sanchez ile ilgili sosyal medyada sert paylaşımların yapıldığı bilgisi de haberin ayrıntıları arasında yer alıyor.

Yaşanan bu olay, futbol sahnesinde sadece spor mücadelesi değil, aynı zamanda oyuncuların güvenliği ve mafya tehditlerinin de gündemde olduğunu gösteriyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan sert paylaşımlar, futbol dünyasının gündemini sarsarken, konuyla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor. Davinson Sanchez'in nasıl bir tepki vereceği ve güvenliği konusunda alınacak önlemler de merakla beklenen detaylar arasında yer alıyor.