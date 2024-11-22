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GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'nde Önemli Açıklamalar

Tarım Bakanı Yumaklı, GAP Eylem Planı'nın hedeflerini ve bölgedeki yatırımları açıkladı. Sanayi Bakanı Kacır ise gelecekteki projeleri anlattı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:35
GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'nde Önemli Açıklamalar

Bakanlar Yumaklı ve Kacır, GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'nde Buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'ne katıldılar. Bakan Yumaklı burada yaptığı konuşmada, GAP Eylem Planı'nın 10,6 milyon dekar alanın sulamaya açılmasını hedeflediğini belirterek, "Şu anda bunun üçte ikisini tamamladık ve kalanını da 2032'ye kadar bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

GAP'ın Ekonomiye Sağlayacağı Katkı

Bakan Yumaklı, GAP bölgesi'ni verimli topraklarıyla gıda arz güvenliğinin önemli bir merkezi olarak nitelendirerek, bölgeye son 22 yılda önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı. Yumaklı, "Fırat ve Dicle alt havzasında yürüttüğümüz projelerin tamamlanması ile ekonomimizin yıllık yaklaşık 7 milyar dolarlık kazanç elde edeceği öngörülüyor" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Gelecek Vizyonu

Bakan Kacır ise, Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projesi'nin önemine değinerek, Türkiye'nin her bölgesini kalkındırmaya yönelik sürdürülen politikaları anlattı. Kacır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde son 22 yılda 20 OSB kurduklarını ve bu alanlarda 360 bin ilave istihdam oluşturduklarını belirtti.

İhracata Sağlanan Katkılar

Kacır, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'in ihracat rakamlarını paylaşarak, bu şehirlerin ihracatının katlanarak arttığını söyledi. Örneğin, Şanlıurfa'nın ihracatı 55 kat artarak 7 milyon dolardan 386 milyon dolara, Gaziantep'in ihracatı ise 16 kat artarak 619 milyon dolardan 10,7 milyar dolara yükseldi.

GAP Bölgesi'nin Gıda Güvenliği Rolü

Bakan Kacır, GAP Bölgesi'nin gıda güvenliği konusunda en önemli garantör olacağını ve sulama alanlarının genişlemesiyle daha fazla yağlı bitki, sebze ve meyve üretimi yapılacağını ifade etti.

Gelecek Projeler ve GAP Eylem Planı

Kacır, 2024-2028 GAP Eylem Planı'nın detaylarını kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, detaylı bir yerel kalkınma hamlesi teşvik programı ile bölgeye nitelikli yatırımlar kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Etkinliğe TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve diğer davetliler katıldı. Program sonunda katkı sunanlara plaket verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

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