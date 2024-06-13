Garanti Bankası bir SMS ile 10.000 TL dağıtıyor! Bayram öncesi ilaç gibi destek

Garanti Bankası müşterilerine güzel haber! 10 bin TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI 10 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Garanti Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre müşterilere 10 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular bankanın şubelerinden ya da online kanalları aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek.





Başvuru yapacak müşterilerin düzenli ve belgelenebilir bir gelire sahip olması, kredi notunun yeterli olması, geçmiş ödemelerinin düzenli yapılması, 18 yaşın tamamlanmış olması gerekiyor. Banka müşterilerinden bazı durumlarda ek belgeler de talep edebiliyor. Banka tarafından başlatılan 10 bin TL kredi kampanyası ile ilgili detaylı bilgileri bankanın resmi internet sitesi üzerinden edinebilirsiniz.