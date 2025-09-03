Gaziantep'te Bozuk Et Operasyonu: 286 kg İmha Edildi, İşletme Kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, NSosyal hesabından yayımladığı paylaşımda Gaziantep Şahinbey'de gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, borular aracılığıyla kıyma makinelerine taşınan bozuk etlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan bir sistemle işlendiği bir işletmenin tespit edildiğini bildirdi.

"Denetimlerimiz sonucunda, 286 kilogram bozulmuş/kokuşmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı, 16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salça tespit edilerek imha edildi. İşletme hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını hiçe sayan bu duruma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca Şahinbey Belediyesi tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda güvenilir gıdanın kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. Yumaklı paylaşımda, "Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde, vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum."