Gazprom, 2025'te Moldova'ya Doğal Gaz Sevkiyatını Durduruyor

Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak 2025 itibarıyla Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durduracağını açıkladı. Şirketten yapılan resmi açıklamada, Moldova'nın Rus gaz ithalatı için gereken borçlarını ödemediği vurgulandı.

Moldovagaz şirketinin, Gazprom ile olan sözleşme yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirmemesi nedeniyle, Gazprom'un böyle bir karar aldığını belirten açıklamada, "Bu çerçevede, sözleşme koşullarına uygun olarak, 1 Ocak 2025 tarihinde (TSİ) 08.00'den itibaren Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını günde 0 metreküple sınırlayacaktır" ifadesi yer aldı.

Gazprom'un Moldova'ya yıllık yaklaşık 2 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiği biliniyor. Özellikle Ukrayna savaşının ardından Rusya ile birçok Avrupa ülkesi arasındaki doğal gaz ticareti büyük ölçüde durma noktasına geldi.