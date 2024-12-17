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Gazprom Hisseleri 16 Yılın En Düşük Seviyesine İndi

Gazprom hisseleri, jeopolitik belirsizlikler nedeniyle Ocak 2009'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi ve değer kaybetmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:28
Gazprom Hisseleri 16 Yılın En Düşük Seviyesine İndi

Gazprom Hisseleri Tarihinin En Düşüğü

Rus enerji devi Gazprom'un hisseleri, artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yüzde 2'den fazla değer kaybetti. Bu düşüş, Gazprom'un Ocak 2009'dan bu yana en düşük seviyesine ulaşmasıyla sonuçlandı.

Yaptırımların Etkisi

Avrupa doğal gaz pazarındaki payını önemli oranda yitiren Gazprom, yaptırımlar nedeniyle zor bir döneme girdi. Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına dair yapılan anlaşmada sona yaklaşılması, hisse değerinin daha fazla düşmesine yol açtı.

Bugün Türkiye saatiyle 17.30 itibarıyla Gazprom hisseleri, 106,1 ruble seviyesine gerileyerek yüzde 2,4 değer kaybı yaşadı.

Borsa Endekslerinde Düşüş

Moskova Borsası (MOEX) da yüzde 1,78 değer kaybederek 2.377 puana düştü. Dolar bazında işlem gören RTS endeksi ise yüzde 1,86 azalarak 727 puana indi.

Avrupa Pazarındaki Düşüş

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa Birliği'nin en büyük doğal gaz tedarikçisi olan Rusya, son yıllarda yaptığı boru hattı yatırımları sonucunda 2022 yılı itibariyle AB'deki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı. Ancak yaşanan yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaybetmek zorunda kaldı. Geçen yıl AB'ye sadece 15 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirirken, bu hacim 2021 yılında 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

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