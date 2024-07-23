GCM Yatırım 2024 Strateji Raporu Yayınlandı

GCM Yatırım 2024 Strateji Raporu'nu Yayınladı

GCM Yatırım, 2024 yılına dair stratejilerini içeren raporunu kamuoyuyla paylaştı. Şirket, yurt dışı ekonomik göstergeler ile yurt içindeki önemli ekonomik başlıklar hakkında detaylı analizler sundu.

Küresel Enflasyonda Düzeltme ve Ekonomik Yavaşlama

Yayınlanan raporda, küresel enflasyonda düzelme sinyallerine dikkat çekilirken, bu durumun ekonomik yavaşlama ile birlikte geldiği vurgulandı. Tüketicilerin enflasyon beklentilerinin hâlâ kırılgan olduğu belirtildi. Aynı zamanda, Türkiye'de enflasyona karşı atılan adımlara rağmen, tüketim talebinin dayanıklı kalması finansal koşullarda sıkılığın devam ettireceğine işaret ediyor.

Döviz Rezervleri ve Yabancı Yatırımlar

Raporda, enflasyonla mücadele çerçevesinde Türk Lirası'nın değer kaybına izin verilmeyeceği ve TL cinsi reel getirilerin yüksek kalacağı ifade edildi. Bu durum, yabancı portföy akımlarının desteklenmesi ve Merkez Bankası'nın döviz rezerv birikiminin artması ile ilişkilendiriliyor.

Gelecek Öngörüleri

GCM Yatırım, yıl sonunda gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 3, enflasyonun ise yüzde 39 olacağını öngörüyor. Dolar/TL kurunun 35 seviyesine çıkması beklenirken, 2025 sonu için ise GSYH büyümesinin yüzde 4, enflasyonun yüzde 25 ve dolar/TL kurunun 45 olacağı tahmin ediliyor.

Evren Kırıkoğlu'ndan Değerlendirmeler

GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu, global ekonomik görünümdeki düzelmenin maliyetle birlikte geldiğini ifade ederek, ABD'nin son iki senede sağladığı olumlu ayrışmanın gelecekte değişebileceğini belirtti. Kırıkoğlu ayrıca, Çin'deki gayrimenkul sorunlarının önemli riskler oluşturduğunu dile getirdi. Kırıkoğlu, Avro Bölgesi'nin toparlanma sürecinde olduğunu ancak Almanya'nın imalat sektöründeki daralmanın sürecek olmasının büyük bir risk oluşturduğunu söyledi.

Hükümetin almış olduğu tedbirlere rağmen Türkiye'deki tüketim talebinin öngörülenden dayanıklı kalmasının, finansal sıkılığın devam edeceğini ortaya koyduğunu ve hizmet enflasyonuna odaklanma gerekliliğini vurguladı.