Gece yarısı 10 bankadan ATM kararı! ATM'den para yatırıp çekenler dikkat

ATM'lerden para çekerken bunlara dikkat edin! Yeni düzenlemeler paylaşıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATM DEĞİŞİKLİKLERİ PAYLAŞILDI

Enflasyon oranlarının yükselmesiyle birlikte ATM limitleri düşük kaldığı için birçok banka müşterisi işlemlerini yapamıyor. Bankalar ATM'lerle ilgili düzenlemelerini peş peşe paylaşmaya devam ediyor. Bankacılık sektöründe yapılan düzenlemelerle birlikte 10 tane banka ATM limitlerinde değişiklik yaptı. Düzenlemeler sonrasında ATM nakit çekim limiti 5 bin TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi.





Bankaların yaptığı düzenleme sayesinde artık müşteriler işlemlerini gişelere gitmelerine gerek olmadan ATM üzerinden gerçekleştirecek. Bazı bankalar ise limitlerini 10 bin TL'den 15 bin TL'ye yükseltti. Yüksek oranlarda nakit işlemlerini bankalardan değil ATM'lerden yapmak isteyen müşteriler kartları olmasa bile QR kod aracılığıyla ATM üzerinden 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında işlem yapabilecekler. Bu şekilde bankalardaki yoğunluk azalacak ve müşteriler de işlemlerini daha hızlı şekilde yapabilecek.