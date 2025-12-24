DOLAR
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesi Mehmet Şimşek Başkanlığında Toplandı

Komite, Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak 2025 sonu değerlendirmesini teyit etti; verimlilik, su yönetimi ve piyasa düzenlemeleri öncelikli tedbirler olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:53
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesi toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, ilgili bakan yardımcıları ve kurum temsilcileri katıldı.

Gündem ve değerlendirmeler

Toplantıda, komitenin önceki toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde gelinen aşama değerlendirildi. Temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleri, arz-talep dengesi ile yurt içi ve yurt dışı gelişmeler birlikte ele alındı. Bu değerlendirmede küresel piyasalardaki arz ve fiyat gelişmelerinin yurt içi piyasaları destekleyici olduğu gözlemlendi.

Alınan tedbirler ve yapısal çalışmalar

Komite, ilgili kurumlarla koordine edilen tedbirler sonucunda temel gıda ürünlerindeki arz-talep ve fiyat dengesinin sağlanmasına yönelik 2025 yılı sonunda gelinen aşamanın teyit edildiğini bildirdi. Toplantıda ayrıca; süt piyasasındaki gelişmeler, organize tarım bölgelerinin yaygınlaştırılması, örtü altı üretim ile güneş ve jeotermal enerji kullanımını içeren verimlilik artırıcı projeler, yurt içindeki tarımsal sulama faaliyetleri ile sebze ve meyve hallerine ilişkin düzenlemeler gibi yapısal konular ele alındı ve tedbirler belirlendi.

Buna ek olarak, tarımsal üretimde maliyetleri azaltıp verimliliği artıran altyapı yatırımlarının kısa ve orta vadeli ilave finansman ihtiyacına yönelik bütçe ve diğer finansman imkanlarının değerlendirilmesi, su kaynaklarının akılcı ve tasarruflu kullanımına ilişkin tedbirlerin kapsamının genişletilerek uygulanmaya devam edilmesi ve bu konuda gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması kararlaştırıldı.

2026 hedefleri ve risk değerlendirmesi

Toplantıda, 2026 yılı enflasyon hedefleri dikkate alınarak özellikle yılın ilk üç ayında karşılaşılabilecek riskler değerlendirildi. Komite, gıda ve tarımsal ürün fiyatlarında arz-talep dengesinin ve gıda arz güvenliğinin sürdürülebilirliği hedefine yönelik tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasına devam edilmesi konusunda mutabık kaldı ve çalışmaların etkin koordinasyonla sürdürüleceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

