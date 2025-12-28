KATSO Kağızman'da Üyelerle İlk İstişare Toplantısını Gerçekleştirdi

KATSO Kağızman'da üyelerle buluştu

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından Kağızman ilçesinde, üyelerin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kars Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri de katıldı.

Üyelerin talep ve beklentileri masaya yatırıldı

Program kapsamında Kağızman’da faaliyet gösteren üyelerin talep, öneri ve beklentileri ele alındı. Toplantıda söz alan üyeler, faaliyet alanlarında karşılaştıkları sorunları, beklentilerini, talep ve eleştirilerini doğrudan dile getirme imkânı buldu.

Başkan Bozan: İlk toplantı olmasının önemi büyük

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, toplantının Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarihinde Kağızman ilçesinde üyelerle gerçekleştirilen ilk toplantı olma özelliği taşıdığını ve bunun kendileri açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı. Bozan, oda olarak yalnızca merkezde değil, il genelinde tüm ilçelerde üyelerle bir araya gelmeyi, sorunları yerinde dinlemeyi ve ortak akılla çözüm üretmeyi temel bir görev olarak gördüklerini ifade etti.

Görüşler kaydedildi, çözüm süreci başlatılacak

Başkan Bozan, üyelerden gelen her görüşün dikkatle not alındığını belirterek iletilen konuların Oda bünyesinde değerlendirileceğini, ilgili kurum ve merciler nezdinde girişimlerde bulunulacağını ve çözüm önerileri üzerinde titizlikle çalışılacağını söyledi.

İstişare kültürünün Oda çalışmalarının temeli olduğunu ifade eden Bozan, üyelerden gelen geri bildirimlerin Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nın yol haritasını şekillendirmede belirleyici olacağını kaydetti.

Yerel iletişimde önemli adım

Kars Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, Kağızman’da gerçekleştirilen bu buluşmanın ilçelerde üyelere daha yakın ve etkin bir iletişim anlayışının önemli bir adımı olduğunu bildirdi.

