DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.123,62 -0,32%

KATSO Kağızman'da Üyelerle İlk İstişare Toplantısını Gerçekleştirdi

KATSO, Kağızman'da üyelerle ilk istişare toplantısını gerçekleştirerek talepleri dinledi ve çözüm sürecini başlattı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:41
KATSO Kağızman'da Üyelerle İlk İstişare Toplantısını Gerçekleştirdi

KATSO Kağızman'da üyelerle buluştu

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından Kağızman ilçesinde, üyelerin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kars Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri de katıldı.

Üyelerin talep ve beklentileri masaya yatırıldı

Program kapsamında Kağızman’da faaliyet gösteren üyelerin talep, öneri ve beklentileri ele alındı. Toplantıda söz alan üyeler, faaliyet alanlarında karşılaştıkları sorunları, beklentilerini, talep ve eleştirilerini doğrudan dile getirme imkânı buldu.

Başkan Bozan: İlk toplantı olmasının önemi büyük

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, toplantının Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarihinde Kağızman ilçesinde üyelerle gerçekleştirilen ilk toplantı olma özelliği taşıdığını ve bunun kendileri açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı. Bozan, oda olarak yalnızca merkezde değil, il genelinde tüm ilçelerde üyelerle bir araya gelmeyi, sorunları yerinde dinlemeyi ve ortak akılla çözüm üretmeyi temel bir görev olarak gördüklerini ifade etti.

Görüşler kaydedildi, çözüm süreci başlatılacak

Başkan Bozan, üyelerden gelen her görüşün dikkatle not alındığını belirterek iletilen konuların Oda bünyesinde değerlendirileceğini, ilgili kurum ve merciler nezdinde girişimlerde bulunulacağını ve çözüm önerileri üzerinde titizlikle çalışılacağını söyledi.

İstişare kültürünün Oda çalışmalarının temeli olduğunu ifade eden Bozan, üyelerden gelen geri bildirimlerin Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nın yol haritasını şekillendirmede belirleyici olacağını kaydetti.

Yerel iletişimde önemli adım

Kars Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, Kağızman’da gerçekleştirilen bu buluşmanın ilçelerde üyelere daha yakın ve etkin bir iletişim anlayışının önemli bir adımı olduğunu bildirdi.

KATSO, KAĞIZMANLI ÜYELERİYLE BULUŞTU(KARS-İHA)

KATSO, KAĞIZMANLI ÜYELERİYLE BULUŞTU(KARS-İHA)

KATSO, KAĞIZMANLI ÜYELERİYLE BULUŞTU(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Perşembe Pazarı'nın Çatı Yenileme Çalışmaları Sona Yaklaştı
2
Zonguldak'ta Anne-Kız Dayanışmasıyla Kestane Balı Üretimi
3
Köyceğiz'de Yılbaşı Pazarı Kuruldu — 500'ün Üzerinde Tezgâh
4
Vezirköprü'ye Meydan, Otopark ve OSB Altyapısı — Başkan Doğan: Kırsal Kalkınma Önceliğimiz
5
Antalya'da Kadın Kooperatifleri Gelire Dönüşüyor
6
Bolu Belediyesi'ne AB'den 700 bin euro iklim hibesi
7
İhracat Akademisi Başlıyor: İTO ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İşbirliği

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti