Giresun'da Fındık Fiyatları 132-140 Lira Arasında Değişiyor

Giresun'da Fındık Fiyatları Yeniden Yükseliyor

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın serbest piyasada 132-140 lira arasında işlem gördüğünü belirtti. Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda 130-135 lira arasında durağan bir seyrin söz konusu olduğunu, ancak fındık fiyatlarının yeniden yükselişe geçmekte olduğunu vurguladı.

Piyasa Şartlarına Göre Belirleniyor

Yeni haftanın ilk gününde fındığın 132-140 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, bu fiyatların serbest piyasanın arz-talep dengesine göre şekillendiğine dikkat çekti. Bölük, gelecek haftalarda fındık pazarını yakın bir şekilde izlemeye devam edeceklerini kaydetti.