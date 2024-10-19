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Giresun'un Yatırım ve Kalkınma Süreci

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Giresun'un gelişiminde yapılan yatırımları tanıttı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 22:42
Giresun'un Yatırım ve Kalkınma Süreci

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Giresun Yatırımları Hakkında Açıklamalar

17. Giresun Tanıtım Günleri'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 22 yılda Giresun'da gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Kacır, "Bu süre zarfında 446 yatırım için teşvik belgesi düzenledik ve 29 milyar liralık bir yatırım ile 14 binden fazla insana istihdam sağladık," dedi.

Yatırımlar ve KOBİ Destekleri

Bakan Kacır, Giresun'un 4 Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) sahip olduğunu belirterek, yeni bir OSB'nin de Şebinkarahisar'da kurulacağını müjdeledi. Ayrıca, KOSGEB desteklerinin 2002 yılından bu yana 7 binden fazla KOBİ'ye 740 milyon lira olarak verildiğini ifade etti.

Proje Destekleri ve Kalkınma Ajansı Çalışmaları

Kalkınma Ajansı'nın birçok projeye destek sağladığını dile getiren Kacır, "166 projeye 233 milyon lira destek verildi. Doğu Karadeniz Projesi ile birlikte, mahalli idareler ve kamu kurumlarının toplam 1 milyar 400 milyon lira destek aldığı 155 proje hayata geçirildi," diye ekledi.

Gelecek Projeleri ve Turizm Faaliyetleri

Kacır, Giresun'un turizm potansiyelini artıracak projeleri de açıkladı. "Giresun Adası'nı turizme kazandıracak, bölgedeki kış turizmi için kayak pistleri inşa edeceğiz," dedi. Bunun yanı sıra, sağlık turizmi için yeni bir tesis açmayı planladıklarını belirtti.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Gençlere Çağrı

Bakan Kacır, Giresunlu gençlere, "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında katılımlarını artırmaları çağrısında bulundu. Gençlerin bu projelerde aktif rol alacağından emin olduğunu vurguladı.

Konuşmasının ardından stantları gezen Bakan Kacır, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

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