Girişimcilere 2 Milyon TL'ye Kadar Destek: Başvurular 1-31 Ekim 2025

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş kurmak ve mevcut işini geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacağını duyurdu. Bakan Kacır, söz konusu desteğin KOSGEB çatısı altındaki programa ait olduğunu belirtti.

Program ve hedefleri

KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. KOSGEB'in internet sayfasında yer alan bilgilere göre program, yeni işletmelere yöneltilmiş destekleri kapsıyor.

Kimler başvurabilir, hangi giderler destekleniyor?

Program kapsamında İş Kurma Desteğine KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler başvurabilecek. İş Geliştirme Desteğine ise telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabilecek.

Destek, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp ile hizmet alımı giderlerine katkı sunmayı hedefliyor.

Başvuru ve geri ödeme takvimi

Bakan Kacır, desteğe başvuruların 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacağını ve desteklerin geri ödemelerinin 36 ay sonra başlayacağını açıkladı.

Sağlanan destek ve önceki dönemler

Bakanlığın paylaşımında yer alan bilgiye göre, bu yıl ilk iki dönemde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağlandı.