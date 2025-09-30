Girişimcilere 2 Milyon TL'ye Kadar Destek: Başvurular 1-31 Ekim 2025

Bakan Kacır, KOSGEB aracılığıyla girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sunulduğunu; başvurular 1-31 Ekim 2025, geri ödemeler 36 ay sonra başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:14
Girişimcilere 2 Milyon TL'ye Kadar Destek: Başvurular 1-31 Ekim 2025

Girişimcilere 2 Milyon TL'ye Kadar Destek: Başvurular 1-31 Ekim 2025

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş kurmak ve mevcut işini geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacağını duyurdu. Bakan Kacır, söz konusu desteğin KOSGEB çatısı altındaki programa ait olduğunu belirtti.

Program ve hedefleri

KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. KOSGEB'in internet sayfasında yer alan bilgilere göre program, yeni işletmelere yöneltilmiş destekleri kapsıyor.

Kimler başvurabilir, hangi giderler destekleniyor?

Program kapsamında İş Kurma Desteğine KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler başvurabilecek. İş Geliştirme Desteğine ise telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabilecek.

Destek, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp ile hizmet alımı giderlerine katkı sunmayı hedefliyor.

Başvuru ve geri ödeme takvimi

Bakan Kacır, desteğe başvuruların 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacağını ve desteklerin geri ödemelerinin 36 ay sonra başlayacağını açıkladı.

Sağlanan destek ve önceki dönemler

Bakanlığın paylaşımında yer alan bilgiye göre, bu yıl ilk iki dönemde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağlandı.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kur Korumalı Mevduat 9,7 milyar dolara geriledi
2
Mersin Taşucu'na İlk 7. Nesil Sondaj Gemisi Geldi — Enerji Filosuna Katılım
3
Almanya'da işsiz sayısı Eylül'de beklenenden fazla arttı
4
Girişimcilere 2 Milyon TL'ye Kadar Destek: Başvurular 1-31 Ekim 2025
5
Yapay Zeka Sigortada Öne Çıktı: 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde Reasürans Tartışması
6
Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD EXPO'da Ekonomik Büyümenin Mesajını Verdi
7
Bakan Şimşek'ten Turizm Yatırım Forumu'nda Önemli Açıklamalar

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar