Google'dan İngiltere'ye 5 milyar sterlinlik yapay zeka yatırımı

Google, İngiltere'ye 5 milyar sterlin yatırım yapacağını ve Londra yakınlarında veri merkezi kuracağını açıkladı; yatırım iki yılda altyapı ve araştırmalara ayrılacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:35
Google'dan İngiltere'ye 5 milyar sterlinlik yapay zeka yatırımı

Google'dan İngiltere'ye 5 milyar sterlinlik yatırım

Yatırım veri merkezi, araştırma ve enerji iş birliğini kapsıyor

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere’ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde ülkede 5 milyar sterlinlik yatırım planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, artan yapay zeka hizmetleri talebini karşılamak üzere Google Cloud gibi hizmetlere destek vermek amacıyla Londra yakınlarında bir veri merkezi kurulacağı bildirildi.

Açıklamada, yatırımın toplam 5 milyar sterlin'inin gelecek 2 yıl boyunca altyapı ve bilimsel araştırmalar için kullanılacağı kaydedildi.

Yatırımın, ülkede yıllık 8 bin 250 istihdam yaratması beklendiği belirtildi.

Ayrıca, Google'ın İngiltere'de şebeke istikrarına ve enerji geçişine katkıda bulunmayı amaçlayan bir anlaşma için Shell ile iş birliğine gittiği duyuruldu.

Trump'ın bugün İngiltere'yi ziyaret etmesi ve ziyareti sırasında 10 milyar doların üzerinde ekonomik anlaşmalar yapılmasının beklendiği aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ÇAYKUR'dan Üçüncü Sürgün Yaş Çay Alımında Kapasite Uyarısı
2
AB, Microsoft'un Teams Rekabet Soruşturmasını Taahhütlerle Kapattı
3
Gümüş Ons 14 Yılın Zirvesinde: 42,3 Doları Test Etti
4
TİGEM 2025 Hasadında 303 Bin Ton Hububat Üretti
5
Konut satışları 8 ayda 978 bin 70 ile 1 milyona yaklaştı — İpotekli satışlarda yükseliş
6
Kütahya'da 142 Saka Kuşu Operasyonla Ele Geçirildi, Doğaya Salındı
7
Ford, Köln Fabrikasında bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa