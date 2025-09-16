Google'dan İngiltere'ye 5 milyar sterlinlik yapay zeka yatırımı

Google'dan İngiltere'ye 5 milyar sterlinlik yatırım

Yatırım veri merkezi, araştırma ve enerji iş birliğini kapsıyor

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere’ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde ülkede 5 milyar sterlinlik yatırım planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, artan yapay zeka hizmetleri talebini karşılamak üzere Google Cloud gibi hizmetlere destek vermek amacıyla Londra yakınlarında bir veri merkezi kurulacağı bildirildi.

Açıklamada, yatırımın toplam 5 milyar sterlin'inin gelecek 2 yıl boyunca altyapı ve bilimsel araştırmalar için kullanılacağı kaydedildi.

Yatırımın, ülkede yıllık 8 bin 250 istihdam yaratması beklendiği belirtildi.

Ayrıca, Google'ın İngiltere'de şebeke istikrarına ve enerji geçişine katkıda bulunmayı amaçlayan bir anlaşma için Shell ile iş birliğine gittiği duyuruldu.

Trump'ın bugün İngiltere'yi ziyaret etmesi ve ziyareti sırasında 10 milyar doların üzerinde ekonomik anlaşmalar yapılmasının beklendiği aktarıldı.