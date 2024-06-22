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Gram ve çeyrek altında bayram bombası patlıyor! O tarihte şak diye düşecek

Altın yatırımcılarına şok! Bu tarihte düşmeye başlayacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 07:00
Gram ve çeyrek altında bayram bombası patlıyor! O tarihte şak diye düşecek

Uzman isim açıkladı! Bayram sonrası bu tarihte altın fiyatları düşecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN DÜŞÜŞ TARİHLERİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına altın değerinde önerilerde bulundu. Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Bu hafta ülkede olan bayram sebebiyle yurt içi piyasalar Perşembe'ye kadar kapalı olacak. Küresel piyasada da önemli ekonomik veriler açıklanmayacak. Hafta Çin'de konut fiyatları, sanayi üretimi, perakende satış, işsizlik oranı gibi verilerle başlayacak. Salı günü Avustralya Merkez Bankası faiz kararı, Almanya ZEW ekonomik hisleri, ABD çekirdek perakende satışları, kırmızı kitap, sanayi üretim verileri açıklanacak. Çarşamba günü İngiltere'de TÜFE-ÜFE, Euro Bölgesi'nde cari denge verileri takip edilecek. Perşembe günü Çin kredi faiz oranı kararları, Almanya ÜFE oranları, Türkiye tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi verileri, İngiltere Merkez Bankası faiz kararları, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları önemli etkenler olacak. 

altın düşüş tarihleri

Haftanın son günü Cuma günü Japonya ulusal TÜFE ve PMI Verileri, İngiltere perakende satış verileri, PMI verileri, Türkiye'nin tarımsal girdi fiyat endeksi ve yurt dışı ÜFE, Euro Bölgesi PMI Verileri ve ABD S&P bileşik ve hizmet PMI verileri de piyasaları büyük oranda etkili olacak. Almanya'nın ekonomi verileri, Çin sanayi üretimi verileri küresel piyasada belirleyici olacak. Geçtiğimiz hafta altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma yaşandı. Ama direnç seviyeleri kırılmadı. Bu hafta kâr satışları yaşanabilir. Perşembe gününe kadar yalnızca ONS altın takip edilecek. Dolar kurunda yukarı hareketlilik var. Daha sonra Erdoğan faiz açıklaması yaptı. Piyasa faiz indirim beklentilerini fiyatlayabilir. Borsa tarafındaki vergi konusu açığa çıktı. Ortadan kalkmadı, yalnızca ertelendi. Perşembe gününe kadar iyi tatiller dilerim. Dışsal etkenler olsa da bayramdan önce risk azaltan kişiler keyifli olabilir.' Güncel olarak altın alış ve satış fiyatları şu şekilde;

Gram Altın:

Alış: 2.440,50 TL

Satış: 2.440,91 TL

Çeyrek Altın:

Alış: 3.912,00 TL

Satış: 4.023,00 TL

Altın (ONS):

Alış: 2.313,92 $

Satış: 2.314,22 $

Cumhuriyet Altını:

Alış: 15.578,00 TL

Satış: 16.032,00 TL

Yarım Altın:

Alış: 7.849,00 TL

Satış: 8.041,00 TL

Reşat Altını:

Alış: 15.610,47 TL

Satış: 16.064,95 TL

Kulplu Reşat Altını:

Alış: 15.612,69 TL

Satış: 16.067,20 TL

22 Ayar Altın TL/Gr:

Alış: 2.195,55 TL

Satış: 2.351,33 TL

18 Ayar Altın TL/Gr:

Alış: 1.781,56 TL

Satış: 1.781,87 TL

14 Ayar Altın TL/Gr:

Alış: 1.292,34 TL

Satış: 1.728,54 TL

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.

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