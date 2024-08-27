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Growtech Antalya Tarım Fuarı 23. Yılını Kutluyor

Antalya'da 20-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Growtech Tarım Fuarı, tarım sektörünü buluşturacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:35
Growtech Antalya Tarım Fuarı 23. Yılını Kutluyor

Growtech Tarım Fuarı 23. kez düzenleniyor

Bu yıl 20-23 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan Growtech Tarım Fuarı, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Fuarın direktörü Engin Er, bu yılki etkinlikte yabancı katılımcı sayısında rekor seviyelere ulaştıklarını vurguladı.

Yabancı Katılımcılarda Rekor

Engin Er yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanından tarım sektöründeki önemli firmaları Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. "125'ten fazla ülkeden ziyaretçi bekliyoruz ve katılımcılarımızın yüzde 40'ı yurt dışından geliyor. Almanya, Hollanda, İspanya ve Kore gibi tarımda lider ülkeler pavilyonlarıyla fuarda yer alacak," dedi.

Çin ve Hindistan Katılımı

Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gösteren Çin, bu yıl 97 firmasıyla fuarda yer alacak. Ayrıca, Hindistan pavilyonunun da ilk kez katılım göstererek etkinliğe yeni bir boyut kazandırması bekleniyor. Engin Er, mevcut işbirliklerini güçlendirmenin ve yeni fırsatlar yaratmanın oldukça önemli olduğunu belirtti.

Fuarın Sağlayacağı Fırsatlar

Fuarda sera yapıları, sulama sistemleri, tohumculuk, bitki besleme ve koruma alanlarında uluslararası firmalar ziyaretçileriyle buluşacak. Selim Bizcanlı, 2000 yılında bölgesel bir organizasyon olarak başlayan fuarın bugünkü konumunun tarım sektöründe kritik öneme sahip olduğunu aktardı.

İnovasyon Ödülleri

Ayrıca, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle "ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri" programı da fuar kapsamında düzenlenecek. Bu ödüller, tarım alanındaki yenilikçi çalışmaların ve projelerin teşvik edilmesine katkı sağlayacak.

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